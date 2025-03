Los temas que preocupan a los colombianos: Reforma a la Salud y el futuro de la educación con Icetex

En Hora20 el análisis a la salud y educación. Una mirada a la aprobación en segundo debate de la reforma a la salud, lo que viene, lo que implica y lo que cambia. Después, una mirada a la educación, Icetex, las recientes decisiones en el sector, los recorte en los subsidios, el efecto que tiene en el sistema educativo y en los estudiantes, así como la falta de presupuesto que afecta los montos que deben pagar los estudiantes y egresados.

Lo que dicen los panelistas

Claudia Restrepo, rectora de la Universidad EAFIT, planteó que hay preocupación por permanencia y acceso, “sólo de 10 estudiantes que se gradúan del colegio, cuatro llegan a la universidad. De los 4 que llegan a superior, no todos llegan vía gratuidad, necesitan financiación y los privados”. También dijo que, aunque tenemos estado demográfico de los jóvenes, en los próximos 10 años se registrará una disminución”. Resaltó que hoy más que nunca se debe acelerar posibilidades en educación superior porque nos jugamos formación del talento, “si decimos que vamos a crecer progresivamente en 10 años no tendremos lo que hoy tenemos en términos de bono demográfico”.

Explicó que, de 10 estudiantes en el sistema de educación superior, cinco se benefician por gratuidad en las públicas, “esos cinco no son todos estratos bajos porque en universidad pública es quien pasa examen de admisión que muchas veces son estudiantes de colegios privados porque hay mejor balance”. De otro lado, dijo que los otros cinco en privadas son quienes alguien pagó por ellos, sus papás, una fundación o un sistema financiación Icetex público o de un banco,

Óscar Domínguez, director de ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, resaltó que entramos en falso dilema en que ricos estudian en privada y pobres en pública, “hay 2,4 millones estudiantes en sistema educación superior, cerca 800 mil en pública con gratuidad, de los cuales 600 mil están públicas y 200 mil en otras. Unos 350 mil en Sena que tienen otro sistema y 1 millón de estudiantes en privadas. Y para que miremos complejidad de lo que hablamos, ese grupo tiene un 10% menos que es estrato 5 y 6 menos, que son 150 mil estudiantes”. Dijo que se necesita otras posibilidades porque el Estado, familia y sociedad garantizan el acceso a educación superior vía oferta y apoyo demanda, “cuando desbalancea ecuación tiene problemas como el de hoy y lo hace el sistema universitario estatal”.

Resaltó que cada vez hay menos posibilidad de que jóvenes ingresen con crédito que le permite a pobres ingresar que es el crédito de largo plazo, “el gobierno solo ofreció corto y mediano plazo, no hay crédito de largo plazo que es el único que le permite a un joven que accede educación superior proyectarse para pagar esa educación de alta calidad”.

Para Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, profesora universitaria, los jóvenes necesitan oportunidades hoy y ya, “oportunidades de estudio fortaleciendo universidad pública, esa es una buena apuesta, pero también trabajo con privado y ese es el error del gobierno, tenemos sistema mixto que tiene cobertura que le falta mucho, una tasa de tránsito de terminar bachillerato e ingreso a la superior que es dramático cuando la tasa es 4 de 10, qué hacen los otros 6 y preocupa que en esa postura del gobierno nacional, se disminuya participación de un actor como Icetex”.

Detalló que Icetex ha dado beneficios a cinco millones de colombianos, “hay beneficiarios en 32 departamentos y 900 municipios, el 92% son estratos 1, 2 y 3. Se le quita el subsidio al que no tiene. Obviamente, hay subsidios tasa de interés, pero otros como el de sostenimiento para los jóvenes, son importantes”, pues detalló que no solo se trata de acceso al sistema, sino de permanencia.

Juan Esteban Cruz, copresidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, resaló que el gobierno ha tomado decisiones complejas para estratos 1,2 y 3 que son los que más generan créditos educativos, “se quitaron recursos que iban para sostenimiento, que es un apoyo que da el Icetex y eso genera que traten de balancear los $1,6 billones que debían tener para el año. Se hablaba de garantizar y los $19 billones de pública, pero creemos que el gobierno no cumple ni a la pública y si esa forma no es fácil, no le va a garantizar a la privada”.

Frente a la aprobación de la Reforma a la Salud, Martha Alfonso, representante a la Cámara por la Alianza Verde, destacó del articulado el fortalecimiento del enfoque de atención primaria en salud, “esto ha sido muy escaso en el modelo actual, es decir, un sistema más preventivo con equipos básicos en salud, unos equipos con médicos, enfermeras, psicológicos, que van directamente al territorio y hacen caracterización”. En esa medida, dijo que la sostenibilidad fiscal es que, en el mediano y largo plazo, el gasto va a disminuir y, por tanto, la presión financiera en el alto costo que es donde se concentra el sistema de salud. De otro lado, dijo que, en esta segunda versión de Reforma, las EPS o gestoras aparecen de manera transversal en todo el sistema, pero no en una posición dominante como se tenía hasta hoy, “hoy van a mantenerse en el sistema de manera transversal organizando redes, flujo de pacientes, pero no con posición dominante”. También detalló que el paciente va a tener relación directa con prestación del servicio y no intermediado por un administrador que busca es contratar red en la lógica de aseguramiento comercial, “hoy se va a un prestador de servicio contratado por la EPS, pasará lo mismo, pero sin intermediación, relación directa paciente-prestador de servicio”.

Ramón Abel Castaño, médico, Máster en Gestión y Política en Salud, Escuela de Salud Pública de Harvard y PhD en Política y Salud, detalló que no es cierto que son las EPS de hoy y que sólo se transforman, “son entidades diferentes con otra naturaleza, con otro elemento y es que mientras EPS tienen bajo responsabilidad el ingreso del gobierno vía UPC que contratan y pagan, en el nuevo contexto las gestoras no tendrán ingreso por UPC, sino una comisión por administración, eso hace toda la diferencia porque la gestora no tiene incentivo, la plata no rinde y el ingreso es la UPC”. También dijo que en ninguna parte del articulado se habla de afiliación a la gestora, “el gobierno les asigna un territorio de acuerdo a donde haya población de hoy. Pero uno se adscribe al CAP de su lugar de residencia, buscando ser el más cercano, es un texto que quedó sin mucha resistencia por el principio de libertad de elección”. Sin embargo, dijo que no hay libertad de elección de gestora, “cuando hay reclamo entonces a quién se lo hago, la gestora dice que no, que reclame al CAP y el CAP dice que al RIIS y de ahí al departamento; ese es un cambio substancial”.