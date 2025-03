“El inicio del Estado Social de Derecho”: Petro agradeció a la Cámara por aprobar reforma a la Salud

Congreso

Luego de que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobara en segundo debate la reforma a la Salud del Gobierno, el presidente Gustavo Petro destacó este avance y felicitó a la cámara baja por su apoyo a la agenda del ejecutivo.

“Agradezco el esfuerzo de la Cámara por aprobar la reforma a la salud y la laboral. La Cámara de Representantes ha cumplido con aprobar las grandes reformas que garantizan la universalidad de los derechos fundamentales en Colombia. El inicio del Estado Social de Derecho”, indicó el Jefe de Estado en su cuenta de X.

El presidente respondió también a la congresista Catherine Juvinao, opositora de esta reforma a la Salud, que calificó como ‘un despropósito’. Dijo Petro: “Habla de poner a los pacientes en el centro pero busca es que se hunda la reforma. ¿Acaso ahora están los pacientes en el centro? ¿Acaso las inumerables investigaciones sobre corrupción en el sistema de aseguramiento privado que se tiene, no muestra que lo que está en el centro del actual sistema de salud es el negocio y no los pacientes?No parece defender los pacientes, sino los negocios”.

Para que esta reforma sea una realidad, sin embargo, aún debe superar dos debates más en el Senado de la República. De hecho, en su primer intento, esta iniciativa del gobierno se hundió en la Comisión Séptima del Senado, a donde pasa ahora, previo a tener su tercer debate.