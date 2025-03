Senadora Aída Avella: «construir la unidad en Colombia no es nada fácil»

Miraflores

En el marco de la Cumbre de Alcaldes en el municipio de Miraflores en el departamento de Boyacá, Aída Avella explicó que la unidad política ha sido históricamente difícil en Colombia. Según la senadora, «aquí lo que se construye todos los días es la desunión, pero hay que hacer muchos esfuerzos».

La congresista enfatizó que los cambios estructurales no ocurren en el corto plazo y que es necesario superar obstáculos heredados de gobiernos anteriores. «Sabemos que cambiar un país no es tan fácil. No se cambia en cuatro años, no se cambia en ocho ni en doce, porque los que han gobernado lo han hecho durante dos siglos».

Avella destacó la necesidad de incluir a diversas fuerzas políticas en este proceso y puso como ejemplo una reciente votación en el Congreso, en la que varias bancadas lograron un acuerdo para aceptar la renuncia del magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy.