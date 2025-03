Alerta en Córdoba, Quindío donde se registran diariamente hasta siete derrumbes

Armenia

Las lluvias continúan generando alertas para los municipios cordilleranos del departamento, es el caso de Córdoba donde las afectaciones superan la capacidad de respuesta.

El alcalde de la localidad, Guillermo Valencia se mostró preocupado porque los derrumbes generan muchas dificultades en materia de movilidad, sin embargo, aclaró que atienden con maquinaria amarilla y con apoyo del gobierno departamental.

“Muy preocupado con esta situación que venimos viviendo acá en el departamento, principalmente en el sector sur del departamento. En Córdoba están presentando más o menos entre cinco, seis, siete deslizamientos diarios en las vías terciarias del municipio, en la vía secundaria que es la vía principal ya tenemos pues también daños en taludes, también tenemos presentación pues ya de que las obras de arte no están funcionando porque ha bajado mucha agua, el tema de los árboles que se vienen cayendo sobre la vía principal”, indicó.

Alertó que la complejidad se concentra en que, si bien se llevan a cabo las intervenciones por los deslizamientos, cambia el panorama cuando hay pérdida de banca porque requiere una atención especial.

“El día jueves tenemos que empezar con la Oruga del Departamento Intervenir porque se están presentando grandes afectaciones y esto es muy preocupante porque realmente lo que uno escucha es que no estamos en invierno, que estamos en tiempo de pocas lluvias, es lo que nos dijeron en el mes de enero, pero que ahora sí va a iniciar el invierno. Entonces realmente uno no sabe en este momento realmente cómo prepararnos con la limitación que tenemos de recursos”, advirtió.

“Acá realmente lo que nos ha salvado es que tenemos un gobernador comprometido con la cordillera y que nos ha estado ayudando, pero en este momento yo ya pues estoy mirando figuras como el tema de calamidad pública porque es que es mejor prevenir que lamentar. Entonces realmente estamos buscando como todos los mecanismos donde podamos gestionar pronto rápidamente recursos en caso de una emergencia mayor, con tales que cuando hablamos de emergencias mayores hablamos es de quedarnos sin vía principal pues lo que se llaman avalanchas, en las mismas afectaciones a bienes de las personas y esto pues nos tiene muy preocupados”, dijo.

Evaluación para declarar calamidad pública

Sostuvo que hoy realizarán un comité de riesgo para evaluar la calamidad pública con el fin de gestionar recursos y llevar a cabo la ejecución de obras de reparación.

“Tendremos comité de gestión del riesgo, lo hemos ya realizado, pero es para analizar todo el tema de la figura de la calamidad pública y poder dar respuesta ahora que realmente dicen que llega el verdadero invierno. No, pues realmente es algo que queremos hacer muy estructurados porque realmente es una evaluación, pero pues a mi modo de ver y a mi concepto profesional y la experiencia que tengo estamos en las condiciones para hacerlo porque realmente ya los municipios No hablo solo de Córdoba, sino que sé que en muchos municipios ya estamos incapacidad de respuesta”, informó.

Agregó: “Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy claro a ustedes. Si nos viene presentando un manejo donde una quebrada ha venido haciendo un daño en el casco urbano y si uno quiere hacer una obra de mitigación, eso superaría la mínima cuantía. Y al decir que supera la mínima cuantía, estamos hablando de una selección abreviada y como mínimo podría demorar dos o tres meses para uno poder dar inicio a esa obra”.

El 50% de los municipios del departamento están en alerta naranja por riesgo de deslizamientos según el pronóstico del Ideam.