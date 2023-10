Participación en Política, gobernador del Quindío, dice que es inteligencia artificial

Armenia

Escándalo en el Quindío, a través de redes sociales circula un audio que al parecer vincularía al gobernador del Quindío en presunta participación en política con el candidato a la gobernación Juan Miguel Galvis, el mandatario ha manifestado que todo se trata de un montaje con inteligencia artificial.

El gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo anunció acciones legales ante la Fiscalía por un audio que circula en redes sociales y que lo vinculan con la campaña del candidato a la gobernación Juan Miguel Galvis en presunta participación en política

En el audio supuestamente el gobernador habla con el candidato sobre los planes de la campaña en Armenia y hacer reuniones privadas.

A través de un comunicado el mandatario departamental señaló que el audio es un montaje a través de inteligencia artificial y señala “solicitaré a primera hora del viernes 27 de octubre del año en curso a la Fiscalía General de la Nación, FGN, cotejar mediante pruebas forenses el audio difundido en redes en el que fue utilizada inteligencia artificial para clonar mi voz para incluirla en una conversación en la que se apuntó a involucrarme en una supuesta participación en política.

Y agrega “La solicitud a la Fiscalía apunta a que se determine el origen del archivo, y a que se encienda la alerta sobre el peligroso potencial de clonar la voz de una persona, la cual puede ser adaptada para la lectura de guiones, como ocurrió en este caso puntual”

Qué dice el audio revelado en las redes sociales

Gobernador del Quindío “El tema aquí es seguir concentrados en Armenia, del resto me encargo yo con los alcaldes de nosotros, lo quiero ver es metido en Armenia. Los municipios a estas alturas a mí me valen verga. Además los votos de nosotros tienen que salir de donde sea. Mario les ha dicho cómo se tienen que mover. Los secretarios van a estar dando vueltas en los carros con vidrios arriba. ¿Pablo viene o no viene?

Candidato Juan Miguel Galvis “Jefe, quedamos de charlar esta noche a puerta cerrada”

Gobernador del Quindío “Eso mijo, todo a puerta cerrada para que no nos relacionen con nada. Mucho cuidado con eso”

Candidato Juan Miguel Galvis “Sí señor, yo me estoy cuidando mucho con todo lo relacionado al edificio. No se preocupe”

Gobernador del Quindío “Ha funcionado, pero toca seguir. Súbale el tono al discurso. Ataque a esos hijueputas. No se comprometa con nadie que la gente llega es a pedir maricadas”

Foto Cortesía Gobernación del Quindío Ampliar

Desde la campaña del candidato a la gobernación del Quindío Juan Miguel Galvis no se han pronunciado sobre este audio.