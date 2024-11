Marcha contra la violencia y las políticas del gobierno nacional en Armenia

Armenia

En el parque de los fundadores al norte de la ciudad iniciará la manifestación a partir de las 10 de la mañana con el fin de evidenciar el descontento por las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Irma Quintero es una de las organizadoras de la protesta y sostuvo que son muchos los motivos que los llevan a salir a las calles como es el incremento de la inseguridad por el hostigamiento de grupos armados.

“Motivos tenemos muchos y más que suficientes el señor Gustavo Petro está haciendo nombramientos como gestores sociales a los peores más violentos y los más sanguinarios a los más criminales personajes de la historia de Colombia, la inseguridad está creciendo a pasos abrumadores y de manera progresiva las mal llamadas disidencias de las FARC el clan del golfo el tren de Aragua la delincuencia común el ELN está haciendo de las suyas en las regiones acorralando a la población civil”, advirtió.

Asimismo, dijo que rechazan rotundamente el nombramiento de gestores de paz a los más criminales personajes de la historia de Colombia y también dijo que es clara la crisis económica que vive el país por el mal manejo de recursos.

“masacrando nuestras fuerzas militares y aquí no ha pasado nada ni el gobierno nacional ni el ministro de Defensa hace nada por aliviar esta crisis en pro de la protección del pueblo colombiano Colombia además está pasando por una de las peores crisis financieras no saben manejar las finanzas del país no saben manejar su economía Ecopetrol la principal empresa de los colombianos está siendo devastada, señaló.

Agregó: “La corrupción es el pan diario, todos los días un escándalo en este gobierno se están robando la plata de la salud, se están robando la plata de la educación, se están robando la plata de las pensiones y de la educación, porque ya el ICETEX está totalmente desfinanciado según el ministro de Educación él nada tiene que ver con eso es el colmo acabaron con los sueños de los jóvenes que creyeron y votaron por el señor Gustavo Petro, el ministerio de la igualdad, en cabeza de la señora Francia Márquez es un fracaso total ineficaz inoperante y con cero ejecución”.

La marcha culminará en la plaza de Bolívar de la capital quindiana.