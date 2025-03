Ana del Castillo denuncia amenazas de muerte y explica su ausencia en concierto de Valencia, Córdoba

Ana del Castillo denuncia amenazas de muerte tras cancelación de concierto en Valencia, Córdoba La cantante Ana del Castillo se vio envuelta en una polémica tras no presentarse en un concierto programado para el 1° de marzo en Valencia, Córdoba, lo que generó molestia entre el público y los organizadores del evento. A través de un video publicado en sus redes sociales el 3 de marzo, la artista explicó su versión de los hechos y denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de la empresaria organizadora, identificada como Berenice. Según Ana del Castillo, el incumplimiento se debió a problemas logísticos fuera de su control. La cantante detalló que, después de participar en dos presentaciones en Barranquilla durante el Carnaval, su equipo se dirigía a Valencia cuando el bus en el que viajaban se averió alrededor de las 11:00 p.m. Indicó que informaron a la organizadora sobre la situación y le solicitaron ayuda, pero no recibieron apoyo. "Le mandamos ubicación a la señora Berenice, le pedimos ayuda, que tuviera piedad de nosotros, pero no nos dio una solución. Además, nos amenazó de muerte a mí y a mi equipo", afirmó la artista. Aseguró que lograron conseguir otro bus a las 2:00 a.m., pero habrían llegado a Valencia entre las 6:00 y 7:00 a.m., momento en el que la organizadora les informó que ya no serían bien recibidos. Ana del Castillo también rechazó las acusaciones de que no asistió al evento por estar bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, como se sugirió en redes sociales. "Es una falta de respeto que se metan conmigo y me hagan quedar mal", expresó. Además, ofreció realizar una presentación gratuita en Valencia como gesto de responsabilidad, pero aseguró que la empresaria continuó con las amenazas. La cantante advirtió que no permitirá que se dañe su imagen y que tomará acciones legales para defender su reputación. "Voy a llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó. El caso ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos apoyan a la artista y otros cuestionan su versión. Mientras tanto, la polémica sigue en espera de más detalles y posibles acciones legales por parte de ambos bandos.