¿Quién es Carlos Rosero, el nuevo Ministro de la Igualdad de Petro?

Rosero llega a esta cartera en medio de este remezón ministerial luego del polémico consejo de ministros televisado. A esto se sumó a la decisión al interior del gobierno la salida de la Vicepresidenta Francia Márquez, producto de la cantidad de críticas por la nula ejecución presupuestal para ese ministerio.

Sobre Carlos Rosero tiene 65 años, es oriundo de Buenaventura y es cofundador del proceso de Comunidades Negras, sumado a su lucha por esta comunidad con la creación de la ley 70.

En 2022 fue nombrado como miembro del gobierno en la mesa de diálogos de paz con la guerrilla del ELN y ha sido muy cercana a Francia Márquez, donde también fue asesor de la Vicepresidencia.

Rosero llega a este tan discutido polémico luego de que Francia Márquez confirmara que saldría de esta cartera en medio de amenazas.

“Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán”, dijo la vicepresidenta.

En la carta publicada, la funcionaria defendió su gestión en el Ministerio de la igualdad al cuestionar que le hayan entregado una entidad que no estaba creada, que “era solo un papel” y que no tuvo las herramientas necesarias para lograr un mejor funcionamiento.