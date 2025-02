“Mi compromiso con Colombia no termina por estar dentro o fuera de un ministerio”: Francia Márquez

Colombia

A través de un comunicado y ante los rumores que aumentan sobre una posible salida del Ministerio de la Igualdad, la vicepresidenta Francia Márquez denunció que ha recibido amenazas en contra de su vida y que su “compromiso con el pueblo sigue intacto”.

“Hoy mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán. No me rendiré. Porque el cambio que prometimos no será frenado por el miedo”, expresó la vicepresidenta.

Márquez en este comunicado hace una defensa de su gestión al frente del Ministerio de la Igualdad, y aunque no menciona directamente si saldrá del cargo, ha manifestado que “mi compromiso con Colombia no termina por estar dentro o fuera de un ministerio. Seguiré trabajando por la gente y no me detendré hasta llevar la igualdad y la equidad a cada rincón de Colombia”.

Además, la vicepresidenta y ministra anticipó que “por haber dicho estas verdades intentan y seguirán intentando enredarme en escándalos o en maniobras políticas en mi contra, que buscan únicamente dañar mi imagen”.