Dos cuerpos de falsos positivos en Ituango fueron entregados a sus familias por la JEP

Antioquia

Los cuerpos de Abraham González Torres y Rodrigo Humberto Torres Múnera fueron entregados a sus seres queridos después de 20 años de desaparición forazada. La entrega digna se dio en el marco del juicio que adelanta la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP contra el mayor (r) David Guzmán Ramírez, quien no aceptó responsabilidad por los crímenes atribuidos en el Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba.

La investigación de la UIA permitió ubicar los cuerpos de las víctimas y confirmar que fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas como falsas bajas en combate por antiguos integrantes del Batallón Contraguerrilla 79, mientras Guzmán Ramírez era su comandante.

Este proceso comenzó después de que el oficial no admitió su responsabilidad, pese a que se determinó que, bajo su mando, 46 personas fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate en Dabeiba e Ituango, en 23 hechos criminales en los que también participaron la Brigada Móvil 11 y los batallones de Contraguerrillas No. 26 y No. 79.

Con este hallazgo, la JEP confirmó que en el cementerio de Ituango también fueron inhumadas víctimas de falsos positivos, una práctica ya documentada en otros lugares del país.

“Esta noticia es muy importante porque finalmente se ha logrado probar que el cementerio de Ituango también tiene falsos positivos, al igual que el cementerio de Dabeiba. Aquí ya estamos probando que pasó en diferentes zonas del país”, señaló Alejandro Ramel, presidente de la JEP.

Detalles

Según el escrito de acusación contra el mayor (r) David Guzmán Ramírez, la desaparición forzada de Rodrigo Humberto Torres Múnera, de 23 años, ocurrió el 8 de noviembre de 2004 en el corregimiento El Aro, en Ituango, Antioquia. Ese día, antiguos integrantes del Batallón Contraguerrilla No. 79, que se hicieron pasar por paramilitares, lo retuvieron en su casa, donde vivía con su compañera sentimental y uno de sus dos hijos, que tenía un año.

Junto a Torres Múnera fue retenido un vecino del corregimiento El Aro; ambos fueron falsamente señalados de ser milicianos de las Farc-EP. Las dos víctimas fueron entregadas a paramilitares del Bloque Mineros, quienes los mantuvieron secuestrados durante 11 días. Pasado ese tiempo, Torres Múnera fue devuelto a la tropa del Batallón Contraguerrillas No. 79, vestido con prendas militares. Allí, fue asesinado y presentado como guerrillero muerto en combate. Su vecino, en cambio, fue liberado y sobrevivió.

En un segundo caso, Abraham González Torres desapareció a los 13 años en el corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia, donde vivía con su madre y hermanos. De acuerdo con información aportada por la familia, el niño habría sido víctima de reclutamiento forzado por parte de las Farc-EP.

Su muerte, sin embargo, ocurrió pocos años después de su desaparición, en Ituango, Antioquia. Allí, mientras caminaba, fue interceptado por integrantes del Batallón de Contraguerrilla No. 79. De acuerdo con la investigación de la UIA, pese a estar desarmado, fue asesinado por miembros del Ejército Nacional.

El estudio de balística determinó que la víctima estaba en estado de indefensión, aun así, su cuerpo fue presentado como el de un guerrillero muerto en combate.

“Son víctimas de tortura a lo largo de ese proceso que tuvieron que vivir cerca a su deceso. Y eso es muy importante porque nos permite decirle al país qué es lo que ha ocurrido a lo largo del conflicto. La gente joven que es el futuro de este país. Y se troncó el futuro del país al causarle la muerte a tanto joven, y especialmente, además debo decirlo, gente de las comunidades campesinas que residen en esa zona del país, que viven a horas de distancia, de tiempo, de los cascos urbanos, y que, como viven tan lejos de los centros urbanos, están o son vulnerables”, detalló Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Avances en el caso 03

La intervención de la JEP en el cementerio de Dabeiba ha permitido la recuperación de 49 cuerpos, de los cuales ya se han entregado 14.

En el caso de Ituango, la Fiscalía había recuperado 100 cuerpos en una intervención previa, pero solo hasta ahora, con el trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, se logró identificar y vincular dos de estos cuerpos a casos concretos de falsos positivos asesinados en 2004.