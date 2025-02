Medellín busca el liderato de la Liga colombiana ante Llaneros: hora y dónde seguir

Independiente Medellín es uno de los equipos que, hasta la fecha, no conoce la derrota en lo que va de la Liga en 2025, tomando en cuenta que ha cosechado 3 victorias y 2 empates en los primeros 5 partidos, que lo posicionan en la tercera posición, detrás de Once Caldas y América. Sin embargo, el conjunto escarlata tiene un partido pendiente ante Águilas Doradas, compromiso que no se pudo disputar por fallas en el mantenimiento de la infraestructura.

Así está la tabla de posiciones por el momento:

El Atanasio Girardot es el fortín de Medellín

Por primera vez en la historia, El Poderoso de la Montaña, y El Equipo de la Media Colombia, se enfrentan en un partido oficial, y lo harán en el compromiso que cierra la fecha 6 de la Liga Colombiana.

Por el lado de Independiente Medellín, acumula una racha de 11 partidos por Liga sin caer, su última derrota fue el 14 de octubre del año pasado, cuando enfrentó a América en el Estadio Pascual Guerrero, y con gol de Jeison Palacios, cayeron 1-0 ante el conjunto vallecaucano. Además, el invicto de los dirigidos por el técnico Alejandro Restrepo, se amplía en su propia casa, donde el equipo no cae derrotado desde el 22 de septiembre de 2024, por Liga. Desde entonces, Medellín cosecha una racha de 7 encuentros sin perder de local, haciendo de su casa, un fortín para los equipos que lo visitan.

Esta es la lista de convocados para el partido ante Llaneros:

Llaneros debe alejarse del descenso

Ante la sorpresiva victoria de Envigado sobre Junior, que entre otras cosas, impidió que el cuadro Tiburón tomara la cima del torneo; también revivió a la Cantera de Héroes, que hasta el momento no había sumado su primer triunfo en la Liga, y parecía que el equipo se hundía poco a poco en la tabla del descenso. Además, ante el regular arranque en el torneo de Llaneros, donde sumó 2 empates, una victoria y dos derrotas, dio la sensación de que sería cuestión de tiempo para que el conjunto villavicense se consolidara en la primera división.

No obstante, esta es una larga lucha, donde a pesar de las malas rachas, los equipos pueden levantarse y luchar por mantener la categoría. Es por esto, que los dirigidos por el técnico Jaime de la Pava, no solamente tienen la oportunidad de ponerle fin al invicto de Medellín, sino que aparte de la posibilidad de escalar casillas en la tabla de posiciones, el equipo puede elevar su promedio y mantener la distancia con respecto a Envigado en la tabla del descenso.

Lista de convocados de Llaneros para visitar a Medellín:

Hora y dónde seguir

Según Dimayor, el encuentro entre Medellín y Llaneros está programado para iniciar el 27 de febrero a partir de las 8:00 pm, en el Estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

Las emociones del partido se podrán seguir a través de la transmisión por streaming de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el cubrimiento del minuto a minuto en la página web, caracol.com.co.