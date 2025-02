Constructora CAMU, 40 años cumpliendo los sueños en Armenia, Quindío y el eje cafetero

Armenia

La constructora CAMU celebra este año 40 años de existencia en el Quindío donde ha cumplido el sueño de miles de ciudadanos de tener casa propia

Clarena Mejía gerente de CAMU señaló “CAMU para mí significa toda la vida, Esta es una empresa familiar, yo soy la segunda generación que hace parte de esta familia, CAMU empezó como un hermanito y ahora se volvió en un hijo y es la razón que nuestra familia trabaja todos los días, la vocación que tenemos también es generar un impacto positivo en las personas que hacen parte de esta comunidad y de esta familia que vemos nosotros en Camú, a nuestros colaboradores, los contratistas, los clientes que confían en nosotros”

Y agregó “ Camú es honor, es honor para nuestra familia y sobre todo estamos muy felices de celebrar 40 años de mucho trabajo y de mucha dedicación a que esta empresa siga perdurando en el mercado y es una responsabilidad muy grande, que también nos hemos preparado para asumirla y lo más importante es que no estamos solos, tenemos un equipo súper fuerte, súper capacitado con mucha experiencia y tenemos también un legado muy bonito para para resaltar y siento que lo más importante que tenemos es unos valores y unos cimientos que hacen que la empresa tenga claridad en cómo toma decisiones, cómo actúa y bueno, con mucha ilusión también de los próximos 40 años.

Volver realidad los sueños de tener casa propia

Nosotros tenemos la responsabilidad de volver un sueño a una realidad. Cuando una persona compra, compra un sueño, compra un producto que no es real y que no es tangible y tenemos la responsabilidad de que esa expectativa que el cliente tenga cuando lo reciba sea una realidad.

Y lo más importante que en ese hogar sea una familia feliz, una comunidad donde haya convivencia donde haya armonía, donde haya bienestar y que las personas logren cumplir ese sueño de tener una vivienda con nosotros es súper gratificante, sobre todo porque es que tener una vivienda es un sueño que muy pocos logran alcanzar y que muchas veces compramos una vivienda en nuestras vidas. Entonces, cuando un cliente llega a nuestra sala de ventas firma una promesa de compra venta, sabemos que está depositando en nosotros la confianza y los ahorros de muchos años y lo valoramos mucho.

CAMU en el eje cafetero

Clarena Mejía gerente de CAMU señaló “nosotros tenemos el honor de decir que somos la única constructora que en este momento trabaja, construye y desarrolla proyectos en las tres ciudades del eje Cafetero. Entonces somos la constructora del eje Cafetero, estamos, como digo, en municipios tanto de Risaralda, estamos en Manizales en Caldas y aquí en Armenia en Armenia hemos estado en Pueblo Tapao, Montenegro, a través de la historia de esos 40 años hemos construido también en otras partes, hemos construido Vivienda en Cali, hemos construido colegios y obras de institucionales en Bogotá y bueno, ahora estamos entrando en el eje cafetero y es en nuestro mercado.

Clarena Mejía, gerente Constructora CAMU. Foto Caracol Radio Ampliar

Cuando no tiene equipo tiene que confiar en que el trabajo se hace con amor, guiar también a las personas y creo que eso es un trabajo que nuestros socios y fundadores han hecho, es de acompañar, de guiar, de llevar de la mano.

Hemos invertido en educación, tanto mía como de muchas personas de nuestro equipo, y la experiencia se va consiguiendo también en el tiempo, en tener desaciertos que también hemos tenido y de esos desaciertos aprender, que es lo más importante. Cuando tenemos un problema, una dificultad es que aprendimos de esto para que no nos vuelva a ocurrir.

La generación de empleo

Para nosotros eso es uno de los motivos de orgullo más grande que tenemos porque no solamente ayudamos a una familia a tener su vivienda, sino que ayudamos a una familia a sostener una vivienda y una familia. Entonces nosotros de manera directa, esto es un negocio de ciclos, pero podemos llegar a tener 150 empleos directos que generamos e indirectamente con nuestros contratistas hemos llegado a generar más de 1000 empleos.

Entonces eso es la responsabilidad, la idea más grande que tenemos es darle a cada familia un salario a tiempo, un salario pues con todas sus obligaciones y prestaciones, dar un ambiente donde la gente trabaje con amor y con bienestar y siempre responder a esa responsabilidad que tenemos de que una familia pueda vivir gracias al trabajo que hace y que desarrollan CAMU.

Hoy en la actualidad, ¿en qué está CAMU?

Bueno, Camú sigue haciendo familias felices a través de sus de sus construcciones y edificaciones. Tenemos varios proyectos en el eje cafetero. Tenemos aquí en Armenia cuatro proyectos muy bonitos que estamos en ejecución y en venta.

Tenemos un proyecto de casas en el en el sector del aeropuerto que se llama Brassia, son casas muy bonitas de hasta 190 m el área total, donde muchas familias también han invertido de otras regiones, que es muy importante el valor y el cambio que ha tenido también en nuestra región en llegar a clientes de otras ciudades que quieren y sueñan con vivir aquí o clientes del exterior que quieren invertir en CAMU.

Tenemos un proyecto también de Terrum, departamentos en el sector de La Centenario, tenemos un proyecto que se llama Cabana, que es un proyecto bis muy bonito rodeado de naturaleza en el sector de Villa Liliana. Y tenemos las últimas unidades del proyecto Botánica y Vivarium, que son unos proyectos también que ya están súper en la etapa final con las últimas unidades. Tenemos proyectos en Pereira en este momento en venta y también en Manizales y bueno, seguimos pues trabajando todos los días e intentando mantenernos innovadores, disruptivos y sobre todo mantenernos en este en este mundo cambiantes y tan retador.

¿Cómo está el sector de la construcción?

El sector sin duda tiene grandes retos, el tema de los subsidios y la falta de claridad que el gobierno ha dado en ese sector de vivienda que es tan importante, es muy duro, es muy duro para nosotros como sector, para nuestros clientes que compran con una expectativa de un subsidio, ya no saben si lo tienen o no lo tienen, entonces ahí pues digamos que eso ha afectado mucho la confianza del cliente, del cliente sobre todo del segmento VIS.

En este momento también cuando uno compra vivienda es una compra de confianza y cuando el comprador local del exterior o local no tiene confianza en el gobierno o confianza en la economía, pues las ventas también se disminuyen y eso es un reto, uno poder también reforzar la confianza, que la gente confíe en el país y en las instituciones para que no sea afecte por el gobierno pues que está de turno.

Entonces, siempre eso es difícil mantenerlo, pero creo que es muy importante cuando uno tiene una empresa que tiene una trayectoria, que tiene un nombre y que tiene un respaldo, pues es donde uno más también saca la cara en las crisis y que la gente también se da cuenta que cuando hay crisis, las tantas constructoras que había en un momento de bonanza empiezan a desaparecer, las salas de venta empiezan a quedarse cerradas, las obras empiezan a quedarse a medias.

Entonces, por eso para nosotros es mantener esa confianza en la marca, esa confianza en la constructora porque estamos aquí a lo largo y en largo plazo y de largo alcance y estaremos más pequeños cuando lo amerite la situación y volveremos a crecer cuando nos lo permita la economía, pero estamos acá para respaldar nuestro trabajo en nuestra marca.

¿Recuerda alguna anécdota especial en todo este tiempo antes de ya ser gerente o ahora gerente en 40 años de Camú?

Yo creo que pues mis inicios en la constructora ya de manera oficial, no siendo familia, sino siendo empleada, fue con el proyecto Chilacoa, que fue un proyecto muy especial para la constructora Y para mí personalmente, fue un proyecto donde logramos que 748 personas pudieran tener una vivienda, donde la cuota inicial si hoy pensamos era de 3 millones, entonces pues pudimos durante esos tres o cuatro años ver como personas que jamás en su vida habían pensado que la vivienda era una posibilidad para ellos, como cuando les entregábamos las llaves lloraban, o sea, me acuerdo todavía de los nombres, Potasio, Alicia, o sea, me acuerdo perfectamente nombres y apellidos de muchos de nuestros clientes y ese proyecto creo que fue como una muestra de lo que la constructora hace y logra generar impacto y generar bienestar.

Entonces, ese es un proyecto que para mí ha marcado mi corazón y que también gracias a ese proyecto empezamos con un con un programa dentro de la empresa que se llama conjuntos, que empezamos en Chilacoa, pero después lo pudimos expandir a todos nuestros proyectos y es cómo creamos también comunidades dentro de nuestros proyectos. Nosotros no solamente hacemos obras que están en concreto y acero, sino creamos familias, creamos bienestar, creamos comunidades donde empiezan a vivir y a convivir.

La sostenibilidad en la construcción

Súper importante para nosotros. El tema de ser sostenibles es uno de nuestros cuatro pilares. La sostenibilidad pues también la vemos con varios aspectos, ambiental, con la comunidad, ser sostenibles y también ser sustentables en el tiempo.

Hemos hecho un proceso de siembra en las zonas de protección muy muy importante recuperar y ayudar también a que las fuentes hídricas vuelvan a tener pues como a crearse y a generarse, entonces esto es un proyecto muy bonito que lo hemos liderado y que no es algo que hacemos por obligación, sino por convicción.