Neiser Villarreal aviva la polémica: No se presentó a entrenamientos con Millonarios

Neiser Villarreal (Foto de Edison GAMEZ / AFP) (Photo by EDISON GAMEZ/AFP via Getty Images) / EDISON GAMEZ

Neiser Villarreal tuvo una gran actuación con la Selección Colombia en el certamen de la categoría Sub 20 que definía los clasificados para el campeonato del mundo. Terminó siendo el máximo artillero del torneo con 8 goles y además registró 4 asistencias.

Por tal motivo, el futbolista empezó a despertar el interés de equipos internacionales como Vasco da Gama, Porto y hasta el Inter de Miami de Lionel Messi. Sus números para ser un jugador que tiene menos de 10 partidos en primera división claramente han llamado la atención de todos y ha estado de moda.

¿Cómo está la situación del jugador con Millonarios?

Pues Neiser era esperado este miércoles 26 de febrero en la sede del equipo junto a Carlos Sarabia, jugador que también estuvo en el Sudamericano Sub 20. Sin embargo, Villarreal no llegó, ni estuvo presente en el entrenamiento con el resto del plantel profesional.

Así lo informó el periodista de Caracol Radio, César Augusto Londoño, en su cuenta de X: “No se presentó Neiser Villarreal al entrenamiento de Millonarios hoy”.

No se presentó Neyser Villarreal al entrenamiento de Millonarios hoy, como lo debía hacer y si lo hizo Carlos Sarabia.

Tiene contrato con @millonarios hasta noviembre. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 26, 2025

¿Se irá Neiser Villarreal del club Embajador?

Es bien sabido que el futbolista finaliza su contrato en noviembre del presente año, pero algo que no se puede ocultar es como su represéntate -con el cual la dirigencia de Millonarios ya ha tenido dificultades en el pasado- lo ha venido asesorando y no de la mejor manera.

Además, situaciones como la de no presentarse a entrenamientos este 26 de febrero, no son correctas por parte del jugador, hasta ahora tiene 19 años y hoy más que nunca debe mantener los pies sobre la tierra.

¿Será tenido en cuenta por David González?

En caso de que el técnico nacido en Medellín lo disponga, podría contar con Neiser Villarreal para el duelo contra Tolima, si no, el partido contra Once Caldas por la fase previa de la Copa Sudamericana, sería el mejor escenario para que la figura de la Selección Sub 20 sumara minutos.

Finalmente, desde Millonarios aún no saben si el juego correspondiente por la fecha 7 de la Liga frente a Deportes Tolima se juega, pues la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol emitió un comunicado donde informaba que el compromiso, que se iba a llevar a cabo el domingo 2 de marzo no se podría disputar porque el desmontaje del concierto de Shakira no estaría listo para la fecha. Sin embargo, la DIMAYOR aún no se ha pronunciado sobre la situación.