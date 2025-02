Liga de Colombia: ¿Se podrá jugar el duelo entre Millonarios y Tolima en El Campín? Decisión tomada

Importantes novedades de cara a la séptima jornada del fútbol colombiano, la cual comenzará el viernes 28 de febrero con el duelo entre Envigado e Independiente Santa Fe y concluirá el martes 4 de marzo con el compromiso entre Llaneros y La Equidad.

Pues bien, dos partidos de la fecha mencionada se encontraban en duda por cuenta del concierto que realizará Shakira en Bogotá, programados para el 26 y 27 de febrero en El Campín.

Partidos en Bogotá

Este lunes 24 de febrero se llevó a cabo una reunión entre delegados de Dimayor, delegados de los clubes que hacen parte de la comisión y representantes de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá (CDSCCFB), esto con el fin de determinar si era viable o no tener partidos de fútbol en la capital este fin de semana.

Es preciso recordar que Fortaleza tenía pensando emplear El Campín para su duelo ante Atlético Nacional, el cual estaba programado para el sábado primero de marzo; mientras que Millonarios haría lo propio al día siguiente en su compromiso frente al Deportes Tolima.

Decisión de las autoridades en Bogotá

Al término de la charla se determinó que no estaban garantizadas las condiciones para el normal desarrollo de los mencionados partidos, debido a que “la línea de tiempo entre la terminación del concierto y el desmontaje de todo el escenario y producción del concierto de SHAKIRA... no permiten tener el estadio completamente habilitado”.

En este orden de ideas, “se generarían riesgos adicionales contra los aficionados e incluso los mismos jugadores”.

Es por lo anterior que se tomó la siguiente decisión: “No autorizar la realización del partido programado entre Fortaleza CEIF vs Atlético Nacional en la fecha del 01 de marzo de 2025... Se decide no autorizar la realización del partido entre Millonarios vs Deporte Tolima programado para ese día a partir de las 5:30pm”.

Con ello, la CDSCCFB envió el comunicado a Dimayor para que haga oficial el aplazamiento de los partidos mencionados y, de ser el caso, informe la nueva fecha para los mismos.