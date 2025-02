Liga Femenina 2025: así queda la tabla de posiciones disputada la primera fecha del campeonato

¡Comenzó la Liga Femenina en Colombia! La primera jornada de la temporada 2025 inició el pasado viernes 21 de febrero con el empate a cero entre La Equidad y Real Santander, y terminó este martes 25 de febrero con la igualdad a un gol entre Deportivo Pasto y Millonarios.

Es preciso recalcar que los duelos América Vs. Fortaleza y Atlético Bucaramanga Vs. Atlético Nacional fueron aplazados debido a la convocatoria que recibieron jugadoras de estos equipos a la Selección Colombia, que está disputando la She Believes Cup en territorio norteamericano.

Desarrollo de la jornada

Como se mencionó anteriormente, esta primera fecha de la Liga Femenina 2025 comenzó con el empate 0-0 entre Equidad y Real Santander, compromiso que se llevó a cabo en el Estadio de Techo.

Posteriormente, el día domingo 23 de febrero, se llevó a cabo casi que toda la jornada. A primera hora, en duelo vallecaucano, Orsomarso derrotó por la mínima diferencia (1-0) al Inter Palmira en el Estadio Raúl Miranda Yumbo, gracias al solitario tanto de María Carvajal.

Más adelante, Independiente Santa Fe, vigente subcampeón de Colombia, se agigantó en el Estadio de Techo y venció 3-1 a Alianza FC con anotaciones de Heidy Mosquera por duplicado y Mariana Zamorano.

Después, Deportivo Cali, actual campeón del país, se impuso por 1-3 en su visita al Once Caldas en el Palogrande de Manizales. La victoria fuera de casa se consiguió gracias a los goles de Kelly Ibargüen, Yessica Bermeo y Michelle Vásquez.

La jornada dominical concluyó en el Estadio Metropolitano de Itagüí con la sólida victoria 2-0 del Independiente Medellín sobre Junior de Barranquilla. Anotaciones de Ana Milé Gonzalez y Valentina Rojas.

Finalmente, la primera fecha de la Liga concluyó con el agónico empate 1-1 de Millonarios en casa del Deportivo Pasto. Las emociones en el Estadio La Libertad estuvieron a cargo de Lina Araújo en las locales y Tatiana Ariza en las visitantes.

Tabla de posiciones Liga Femenina 2025