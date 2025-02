Rubilio Castillo envió certero mensaje a Joel Contreras, tras haber negado ataque racista: esto dijo

Rubilio Castillo habló en El VBAR Caracol sobre el episodio de racismo del que afirmó fue víctima durante el clásico entre Once Caldas y Deportivo Pereira, válido por la quinta fecha del fútbol colombiano.

¿Qué pasó con Rubilio Castillo?

Es preciso recordar que luego del mencionado compromiso de Liga, el entrenador del Pereira, Luis Fernando Suárez, denunció en rueda de prensa que Castillo había sido llamado “simio” por el jugador Joel Contreras.

A raíz de lo anterior, el mismo Contreras se defendió en zona mixta advirtiendo que todas esas acusaciones eran mentira e incluso sentenció que, de haber sido cierto, no hubiera ayudado a levantar a Rubilio y de paso el juez central lo hubiese expulsado.

Esto dijo Rubilio Castillo sobre el caso de racismo

“Lastimosamente, me vi involucrado en una situación que esperamos no vuelva a ocurrir”, empezó diciendo el delantero hondureño sobre los bochornosos actos de los que, dice, fue víctima en Manizales.

Así pues, detalló la situación: “Cuando recibo la falta del central Malagón, caigo al suelo y me estoy lamentando de la patada. Estando en el césped, la pelota salió a otro lado, entonces él (Joel Contreras) agachó su cabeza y me dijo: ‘Levántate simio, hijuetantas’. Cuando lo escuché, juro que no creía que me había dicho eso, quedé como en shock. Él, cuando se da cuenta de lo que me dijo, sabe que se equivocó y me quiso dar la mano. En ese momento llegó Yesus (Cabrera), lo apartó“.

“Se ve que, cuando estoy en el césped, me dirijo a él (Contreras) diciéndole: ‘Hermano, ¿por qué me estás tratando así? ¿Por qué me dices eso? Se lo dije dos veces’“, apuntó sobre su primera reacción.

Y de inmediato se dirigió al juez central: “Me levanto, con la otra mano agarro al árbitro y le digo: ‘El tipo este me dijo esto, hay que hacer algo’. Pero el árbitro, con tono como esquivando la situación, me dijo que no había escuchado. Le dije yo: ‘Está bien, pueda que no escuchaste, pero yo te lo estoy diciendo’. Ahí empezó la trifulca“.

“Me vi muy afectado y todos mis compañeros me preguntaron qué pasaba. Esto no fue para sacar ventaja deportiva, ni para que le sacaran la otra amarilla, nada de eso. Con el racismo no se juega, esto es demasiado grave. Le comenté a mis compañeros, entonces Ríos e Hichazo salieron a defenderme, Carlos Darwin incluso se ganó una expulsión por defenderme, que no fue merecida”, concluyó.

Llanto y mensaje a Contreras

Luego de todo este episodio, Rubilio Castillo se vio notablemente afectado, al borde del llanto, y así lo recordó: “Dije que no iba a jugar, me fui para la orilla. En otro momento, hubiese actuado diferente, quizás le hubiera pegado o me le hubiera ido encima, pero quebré en llanto, he sufrido mucho también, he vivido muchas cosas y calmé mi impotencia. En lugar de ir a buscar pleito o cosas que no corresponde que iban a repercutir en mí, me lancé, me quebranté porque me estaba conteniendo".

Adicionalmente, reveló su corta conversación con Luis Fernando Suárez, a quien le pidió “que esto quedara acá”.

Ahora bien, sí se mostró sorprendido por el actuar de Joel Contreras: “Me extrañó que él dijo (en zona mixta) que no me había dicho nada, están los videos y hay que tomar consideraciones. Hay que reconocer cuando uno se equivoca. Si él me decía en la cancha: ‘Hermano, discúlpame, me equivoqué’, pues no pasa nada, que siga el juego y le digo que no puede volver a pasar. Pero él salió a decir que nunca me dijo nada y tanto el club como yo iremos hasta las últimas circunstancias”.

Finalmente aclaró que “la afición del Once nunca me dijo nada” y reconoció que por dicha situación no cambiará su pensamiento respecto a Colombia, “un país hermoso”.