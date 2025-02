Alberto Gamero respondió ¿Qué dijo de dirigir a Nacional o Santa Fe en un futuro?

Seguramente muchos hinchas de Millonarios no se imaginaban un comienzo de 2025 sin Alberto Gamero, aunque otro sector ya pedía la salida del samario. Lo cierto es que decidió renunciar a finales de 2024 debido a amenazas en contra que recibió por no lograr los objetivos con la institución durante el año, entre otros motivos.

Gamero, quien estuvo en enero en México, habló con Win Sports sobre los motivos que lo llevaron a dejar de lado a Millonarios. Del mismo modo, se refirió al aprecio que tiene por las directivas del club Embajador, así como no se ocultó al momento de responder sobre si dirigiría en un futuro a Nacional o Santa Fe.

Respecto a la determinación de salir de Millonarios, dijo: “Cuando tomo la decisión de irme, miré muchas cosas, recapacité muchas cosas y analicé muchas cosas. Cinco años en una institución es bastante, pero tenía mi consciencia tranquila de haber hecho cosas donde la gente disfrutó porque yo siempre quería ver el Campín lleno, yo quería ver siempre a Millonarios dando una vuelta olímpica y eso lo hicimos”.

Del mismo modo, resaltó el hecho de haber llevado al equipo a torneos internacionales y la satisfacción del deber cumplido. “Los teníamos prácticamente en las últimas tres Copa Libertadores, a la que no se pudo ir fue a esta. Todo eso me llenó de satisfacción y decir y mirar cosas que en verdad yo veía y mucho más en mi celular donde aparecían cosas desagrádales y ahí dije, esto no va conmigo”, agregó.

¿El título de Nacional fue un motivo de salida?: “Yo me desgasté en los últimos días. Yo hablaba todos los días con los directivos de Millonarios, con el doctor Serpa y el doctor Camacho para ver que íbamos a traer y cómo nos íbamos a reforzar. Pero después del título de Nacional, hubo cosas en las que yo vi que me estaba quedando sin fuerza, por eso opté por tomar la decisión y siento que lo hice en el momento justo. Para mí es lindo salir a la cancha y que la gente reconozca lo que hice y no en el día de mañana ser odiado por no poder hacer lo que la gente quiere”.

Los directivos no querían su salida: “Los que menos querían que yo me fuera eran los directivos porque hasta el último momento ellos me pedían que me tranquilizara, que cambiara de número de celular, que podían ponerme guardaespaldas. La satisfacción que yo tengo es esa, que los directivos estén totalmente de acuerdo para que el técnico no se vaya. Hasta el último día yo hablé con don Joseph, el dueño, y me pidieron eso, que no lo hiciera, pero como yo les decía a ellos, yo salgo y miro mi celular son cosas que no tienen que ir al caso, ya eso pasó, ya yo he estado más tranquilo, he tenido muy buena relación con ellos, ayer que fueron a jugar a Santa Marta, tuve un almuerzo con ellos, fue una invitación bonita y agradable y la pasamos rico. Creamos una muy buena relación que al fin de cuenta es lo que vale”.

Malas participaciones en torneos internacionales: “Yo no puedo esconder que lo de la Copa Libertadores fue malo, no hicimos un buen trabajo, no hicimos un buen papel y esa es una de las tareas pendientes que tiene Millonarios. En Millonarios yo gané la Copa, la Liga y la Superliga, me quedó faltando un evento internacional, hubo muchos factores y muchas cosas donde nos sucedieron muchos traspiés. Veníamos de una acumulación de partidos con los mismos jugadores, hubo muchos lesionados. Yo no puedo esconder que el evento internacional es una cuenta pendiente y no solo Millonarios sino el fútbol colombiano”.

No descarta dirigir a Santa Fe o Nacional: “Nosotros no podemos decir ‘no’ a nada en la vida a nada, uno tiene que mirar las cosas con tranquilidad. Se que hay cinco años en una institución, pero Alberto Gamero no se puede quedar en eso, Alberto Gamero sigue viviendo, tiene que pagar su apartamento, pagar su casa, es lo que uno como profesional siempre debe pensar. Uno no puede decir que no va a tal parte porque yo también tengo familia y eso uno no lo puede evitar, pero en estos momentos no tengo desespero por estar en un banquillo. Estoy descansando”.