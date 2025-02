Rifirrafe entre Isabel Zuleta y Esteban Quintero por rechazo del Gobernador a proyecto agrícola

Antioquia

Sigue generando controversia el proyecto de Área de Protección para la Producción de Alimentos en el suroeste de Antioquia. En la más reciente sesión plenaria, los senadores antioqueños Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, y Esteban Quintero, del Centro Democrático, protagonizaron un fuerte debate sobre la medida impulsada por el Ministerio de Agricultura.

Zuleta cuestionó la postura del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha expresado en reiteradas ocasiones su oposición a la delimitación de aproximadamente 250.000 hectáreas en 23 municipios del departamento a través del APPA. Según la senadora, la posición del mandatario antioqueño va en contra del derecho a la alimentación y la protección de los territorios productivos.

“Ante la necesidad de proteger las áreas de protección para la producción de alimentos, uno creería que no hay nadie en contra. Pues resulta que sí, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se opone a la alimentación de los colombianos y de las ciudades. ¿Es que en las ciudades no comemos?, ¿es que en las ciudades no necesitamos alimentos?”, señaló la senadora.

Por su parte, el senador Esteban Quintero defendió la postura del mandatario, argumentando que su oposición responde a la necesidad de garantizar la autonomía territorial. El congresista insistió en que la medida del Gobierno Nacional no fue debidamente socializada con las comunidades y que podría imponer restricciones sobre los cultivos de la región.

“Si no nos quieren dar los recursos para solucionar los problemas de nuestros niños, para terminar nuestras vidas, por lo menos dejen que nuestro territorio decida sobre su autonomía, sobre su uso del suelo como le corresponde a los consejos municipales”, arremetió el senador del Centro Democrático.

¿En qué va el APPA?

El pasado 5 de febrero, en un encuentro de socialización realizado en el municipio de Támesis, representantes del Gobierno Nacional, líderes locales y habitantes de la zona expresaron dudas y preocupaciones sobre los alcances de la medida, sin llegar a un acuerdo contundente.

Se espera que en los próximos días se realice un nuevo encuentro en la subregión del departamento para continuar con la discusión y aclarar los efectos que la APPA podría tener sobre la producción agrícola y el desarrollo económico del suroeste antioqueño.