Movilidad niega acusaciones de sindicato que denuncia ser obligados a cumplir con comparendos

En las últimas horas el sindicato Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN hizo público un comunicado firmado por su presidente nacional Andrés Felipe Ávila, en el que denuncian abuso sistemático y acoso laboral, lo cual se basa en la exigencia de cumplir con “tareas diarias” de lo que haría parte entregar, mínimo 15 comparendos diarios.

Aseguran que son obligados a cazar infractores, dejando de lado las tareas propias del agente de tránsito, lo que igualmente estaría generando agresiones “obligando a cazar infractores, NO a regular el tránsito o la movilidad de los caleños y caleñas, así como a NO educar a la ciudadanía en general, acarreando al incremento de agresiones a nuestros compañeros”, dice el comunicado.

Además, denuncian que el plan de recuperar el orden en las vías es más un negocio “esto NO es un plan de movilidad, es un NEGOCIO DESESPERADO, la supuesta “RECUPERACIÓN DEL ORDEN EN LAS VIAS” es solo una excusa para justificar el hostigamiento laboral a los Agentes de Tránsito y la explotación de sus funciones”.

Explicó el señor Ávila, a partir del comunicado que serían 15 los comparendos que deben cumplir los agentes como tarea diaria “vemos en las vías de Cali, poco agente de tránsito realizando la labor de regulación, vemos poco agente de tránsito realizando labores educativas y eso más que todo es porque la han enfocado solamente en la parte operativa, donde toda esta cantidad de grupos operativos lo que hacen es decirles que deben de finiquitar o realizar unas tareas diarias, que esas tareas diarias, como lo digo en el comunicado, no son más sino que órdenes de comparendos, que es alrededor de 15 tareas diarias que se deben de realizar”.

Comunicado del sindicato ASAGETRAN Ampliar

Ante estas acusaciones el secretario de Movilidad Gustavo Orozco niega persecución y obligación de comparendos y aseguró que se está trabajando en conjunto con la mayoría de los sindicatos.

“Un agente no pone un comparendo porque se le ocurrió y siempre lo hace el marco de la ley para proteger la vida de los ciudadanos en la calle. No es cierto de ninguna forma que se haya puesto una cuota de comparendos, mucho menos que haya una persecución por parte de los agentes. Multar no es una meta, no es un objetivo, proteger la vida de los caleños sí lo es”, recalcó el secretario y añadió que “hay personas que están buscando intereses personales y no pensando en el bienestar de una institución”.

En cuanto a los recursos, aclaró que parte del recaudo por comparendos se va para el Centro de Diagnostico Automotor (CDAV) que es una entidad pública y aliado de la secretaría que apoya en recursos tecnológicos y operativos, aproximadamente el 60% se destina a la reinversión en transporte público, señalización y seguridad vial.

#CaracolInforma el secretario de @MovilidadCali Gustavo Orozco niega persecución y obligación de comparendos y aseguró que se está trabajando en conjunto con la mayoría de los sindicatos. pic.twitter.com/t2XXgSPAwK — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) February 19, 2025

Entre tanto, Olga Briceño Gestora operativa Secretaría de Movilidad de Cali , recalcó que no hay que cumplir una meta en comparendos, los que se realizan están dentro de sus funciones ante la falta del cumplimiento de una norma “en ningún momento se le ha informado al personal que tenemos a cargo que deben de cumplir alguna meta, alguna cifra de comparendos”.

Por su parte, Wilber Ruíz Agente de tránsito y representante de junta directiva de ASOTRAN, manifestó su desacuerdo con el comunicado “estamos en un total desacuerdo con el comunicado del compañero que ni siquiera es agente de tránsito de Cali”, y añadió “en la secretaría a nadie han constreñido, a nadie se le ha dado información o se ha incitado a que tenga que hacer comparendos que no estén dentro de la norma”.

Argumentó que hay un aumento de comparendos en lo que va corrido del año, pero eso se debe también a que se han incrementado los operativos. En lo que sí manifestó preocupación es que este tipo de comunicados puede incitar a que se agredan a los agentes, afirma Ruiz, que en redes sociales “hay grupos de personas que no quieren entrar en cintura diciendo que cuando vea un puesto de control van a atacar a los agentes de tránsito y que con uno o dos que tumben ya solucionan el problema”.

Entre las grandes faltas que han encontrado los agentes al imponer un comparendo es la falta de licencia de conducción y de SOAT.