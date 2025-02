Otty Patiño aseguró que no obstaculizó proceso del CTI contra alias ‘Araña’

Bogotá

Después de que se conociera de una denuncia que fue radicada en la Fiscalía en contra del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, como supuesto autor de los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, obstrucción a la justicia y prevaricato por acción y favorecimiento en el procedimiento que realizaron agentes del CTI al detener a Andrés Rojas alias ‘Araña’ que hace parte de un proceso de paz con el Gobierno, Otty Patiño se refirió al tema asegurando que nunca obstaculizó dicho procedimiento.

#ATENCIÓN El Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, se refirió a la denuncia en su contra ante la @FiscaliaCol por el proceso de captura de Andrés Rojas, alias ‘Araña’ y aseguró que no hubo obstáculo, sino una protesta por el abuso de un cuerpo armado. @Crriss88 pic.twitter.com/13TrAR5gOa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 18, 2025

“Allí no hubo ningún obstáculo para que obrara la justicia, lo que hubo es digamos una protesta por el abuso, digamos que estaba haciendo un cuerpo armado, llámese CTI o cualquier otro cuerpo armado. Yo no solamente como Comisionado de Paz, sino como ciudadano, puedo y debo protestar frente a cualquier abuso que tenga cualquier unidad armada, sea institucional o no contra cualquier ciudadano, sea o no un delincuente y menos aún cuando está en un proceso de paz.

El Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, también confirmó que ya le plantearon a la Fiscalía la suspensión de la orden de captura contra Andrés Rojas, alias ‘Araña’ quien integra la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que son las estructuras que se separaron de la Segunda Marquetalia que lidera Iván Márquez.

#ATENCIÓN El Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, confirmó que ya le plantearon a la @FiscaliaCol la suspensión de la orden de captura contra Andrés Rojas, alias ‘Araña’ teniendo en cuenta que el proceso de paz sí está en una etapa bastante adelantada. @Crriss88 pic.twitter.com/6VRfefXaaC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 18, 2025

“Ahí hay un proceso primero la notificación, luego la orden de captura que tiene que emitir la Fiscalía y luego la suspensión del cumplimiento de la orden de captura con base en la apreciación de que se trata de un proceso bastante adelantado que es lo que nosotros ya le hemos planteado a la Fiscalía, de tal manera que hemos planteado de que sí hay un proceso bastante adelantado y sobre todo en este último ciclo si hubo avances sólidos”.

Paro armado en el Chocó del ELN

Otty Patiño también se refirió a este paro que inició hoy y que irá hasta el próximo 21 de febrero, el cual fue impuesto por el ELN en todo el departamento del Chocó y lo catalogó como una estupidez.

“La verdad no entiendo el tamaño de esa estupidez cuando justamente el ELN está en su peor momento político con una incredulidad cada vez mayor de la gente, con un fastidio, por no hablar del odio que ha generado las acciones que hizo en Catatumbo, y ahora confinar a la población con estos paros armados”.

#ATENCIÓN El Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, aseguró que el paro del ELN en el Chocó es una estupidez de esa guerrilla cuando está en su peor momento político y sus acciones contra la población solo generan repudio y odio. @Crriss88 pic.twitter.com/PMGvgcmmWd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 18, 2025

Recordemos que el proceso de paz con el ELN está suspendido por sus acciones terroristas en varios puntos de Colombia y este nuevo paro armado agudiza aún más la crisis humanitaria que viven las comunidades del departamento del Chocó.