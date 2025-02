Irregularidades en compra de tierras: ¿en vilo la adjudicación y adquisición de terrenos?

La Contraloría General de la República manifestó hallazgos fiscales que rondan una cifra de $160.000 millones de pesos, esto en consecuencia de presuntas irregularidades en la compra de tierras por parte de la ANT (Agencia Nacional de Tierras), los predios por los que se han realizado algunos abonos, no contarían con las condiciones adecuadas para el cultivo.

De acuerdo a la auditoría realizada por parte de la Contraloría para el sector Agropecuario, se pudieron fijar catorce hallazgos administrativos, de los cuales diez tienen una posible incidencia disciplinaria, mientras que otros seis tendrían un presunto alcance fiscal.

Según la entidad, los suelos no contarían con las condiciones adecuadas para la producción agropecuaria, lo que no permitiría el cultivo ni la ganadería en la zona, además, algunos de los terrenos presentan humedales en u 30% de la superficie, lo que aumentaría el riesgo de viabilidad para su uso en actividades agropecuarias.

En 6AM de Caracol Radio estuvo Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, quien afirmó que la gente que está bloqueando el Boquerón está perdiendo el tiempo porque no aparecen como reclamantes de tierras, por lo que los invitó a realizar el protocolo adecuado para conocer sus pretenciones.

“Vamos por buen camino en la compra de una parte del Uberrimo con el expresidente Uribe”

Certificación de un experto antes de comprar un terreno: “Hoy tenemos la certificación de que no se compra una hectárea de tierra sin un concepto agronómico de un experto que respalde la compra, esa es la garantía de cambio que le damos a los colombianos”.

Denuncias por la falta de pagos de predios: “Es cierto, nosotros interpusimos esa denuncia, por eso paramos el pago de esos predios, esto ha llevado a demandas contra la entidad, hay quienes reclaman los pagos, lo que estamos haciendo es cuidar el recurso público y la Contraloría nos da la razón”.

¿Qué hacer con los predios que no tienen condiciones óptimas?: “El año pasado nosotros ejecutamos 1.6 billones de pesos, el hallazgo de la Contraloría es por 160.000 millones de pesos, es decir, un tema reducido, es una buena noticia, ese dinero no se pierde, tenemos un plan detallado para hacer rendir estos predios”.

La compra del Uberrimo: “Va por buen camino el procedimiento, hemos sido prudentes en esas consideraciones, teniendo en cuenta la opinión pública, pero va por buen camino el proceso de compra con el expresidente Uribe, pido, por la prudencia de la compra, que sea de reserva del proceso. El expresidente tiene un debate con la actualización catastral, hay una buena comunicación y esperamos que pronto podamos materializar este asunto que es de interés público del país”.

“Invitamos a la gente a que no pierda su tiempo y se ponga a trabajar en el procedimiento completo”

Bloqueos en El Boquerón: “Hay un tema sensible que lo hicimos saber en el PMU, esta organización no aparece registrada como solicitante de tierras, no aparece en u proceso activo ni aparece dentro de los comités de regularización, no puede convertirse en deporte que las personas que no cumplen con los procesos de solicitud de tierra, apelen a medidas de hecho, generen traumatismos en el país y definitivamente no tengan la ruta constitucional completa para avanzar en sus pretenciones”.

Invitación a la gente: “Esperamos de forma oportuna que la otra semana podamos entregar predios, la invitación es a la gente para que no pierda su tiempo y se ponga a trabajar en el procedimiento completo; incluso, hemos ido a la vía y no nos han dicho cuál es la pretención completa, no dicen en donde, ni para quién, ni donde está el censo, eso tiene un orden y hay organizaciones de firmantes que asumen los protocolos e invitamos a los demás a que lo hagan de forma regular”.