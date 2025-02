En Medellín y Bello se va el agua esta semana. Estos son los barrios y horarios

Medellín

Empresas Públicas de Medellín anunció que requiere interrumpir el servicio de acueducto en amplios sectores de la capital antioqueña y el municipio de Bello, para adelantar labores técnicas y de modernización del sistema.

Durante la interrupción, que comenzará a las nueve de esta noche, también habrá lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, como está estipulado en la ley de nuestro país y que busca garantizar la prestación de servicio de manera adecuada y con los estándares estipulados

En Bello el corte arranca esta martes, 18 de febrero.

En Bello el corte de agua se extenderá durante ocho horas, hasta las cinco de la mañana de este miércoles, 19 de febrero y afecta a 15 mil usuarios de los sectores de la Zona Industrial 3, Jardines de la Fe, Altos de Niquía, Guasimalito, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, La Navarra, La Ciudadela del Norte y Montañita Arriba.

En Medellín el corte será este miércoles, 19 de febrero.

EPM indicó que entre las nueve de la noche de este miércoles, 19 de febrero, y hasta las cuatro de la mañana de este jueves, 20 de febrero, es necesario realizar el corte del servicio de acueducto en la zona comprendida entre las calles 92 y 126, entre las carreras 48 y 54.

En Bello también se interrumpirá el servicio mañana miércoles, 18 de febrero, en ese mismo horario en la zona sur de esta localidad.

Con este corte se afectarán cerca de 20 mil instalaciones de los sectores San Isidro, Palermo, La Rosa, Santa Cruz, Moravia, Zamora, Playón de Los Comuneros, La Frontera, Pablo VI, La Francia, Andalucía, Villa Niza, Moscú No. 1, Villa del Socorro, Zamora, La Gabriela y Acevedo.

Los cortes continuarán el jueves.

Durante quince horas se interrumpirá el servicio de acueducto en el occidente de Medellín y afectará los barrios Las Acacias, La Castellana, Miravalle, Laureles, Las Mercedes, Lorena, Nueva Villa del Aburrá, Belén, El Nogal-Los Almendros, Santa Teresita y Simón Bolívar.

Allí no tendrán servicio un total de 16.659 instalaciones, entre las dos de la tarde del jueves, 20 de febrero y las cinco de la mañana de este viernes, 21 de febrero.

También serán cerca de 13 mil usuarios de los barrios Aures No. 2, Picacho, Doce de Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Doce de Octubre No. 2 y Picachito en Medellín y el barrio París de Bello.

Ese corte será entre las nueve de la noche del jueves, 20 de febrero y las cuatro de la mañana del viernes, 21 de febrero.

En las diferentes interrupciones que se tienen programadas esta semana se afectarán cerca de 200 mil personas, debido a que serán más de 64.500 instalaciones las que se verán impactadas.

Para estos hogares, locales comerciales y entidades, Empresas Públicas de Medellín informó que, de ser necesario, dispone de carrotanques para suministrar el líquido en los barrios que tienen programados estos cortes.

Además, recordó que dispone de la línea telefónica 604 44 44 115 y la cuenta de la red social X: EPMestamosahi para resolver las inquietudes que pueda tener la comunidad.