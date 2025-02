Obras del Metro de la 80 se paralizarían sin recursos del gobierno nacional

Medellín, Antioquia

Ante el no giro de recursos por parte del gobierno nacional para el Metro de la 80, el secretario de hacienda de Medellín aseguró que hay un riesgo de que se suspendan las obras de construcción del megaproyecto, al occidente de esta ciudad, por falta de financiación.

El secretario Orlando Uribe Villa describió que las obras se han mantenido con la financiación del distrito, pero que se necesita que la presidencia gire, por lo menos, los recursos correspondientes al 2024.

“Por sorpresa nos coge por sorpresa que este año nos envían a través información en la emisión de un decreto por parte del gobierno, decreto 69, que los recursos para el año 2025 se desplazan hacia el año 2026 o quién sabe hasta cuándo y efectivamente pues eso va a ser o está siendo muy traumático para la obra", señaló Orlando Uribe.

Lea también: Gobernación entrega pavimentación de la vía El Santuario El Carmen de Viboral

Lea también: Gobernación publica cartel de los más buscados del ELN en Antioquia

El secretario recordó que la alcaldía ha venido entregado los aportes correspondientes y se encargo de los intercambios viales, pero falta los recursos gruesos del gobierno central.

“Los recursos son importantes para darle continuidad a ellas y en esto no podemos seguir nuestro plan de inversiones en ellas, esta obra ya lleva a hoy el 31% de avance de obra, aquí es donde uno no entiende, son recursos de vigencia futura, son recursos que por norma, por ley debe transferirse del distrito, no entendemos qué es lo que está pasando”, manifestó el secretario de despacho.

Otros recursos recortados

El secretario detalló que aparte de los dineros del Metro de la 80, la nación informó el recorte de recursos para Buen Comienzo, a través del ICBF, también las dificultades con el personal no contratado en la Unidad para las Víctimas y el no giro de recursos para el Túnel del Toyo.