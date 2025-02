Millonarios: atención a la lesión que sufrió Mackalister Silva y el crucial partido que se perdería

Millonarios tendrá que arreglárselas varias semanas sin el capitán David Mackalister Silva. El volante bogotano sufrió una lesión de rodilla el pasado martes 11 de febrero, luego de anotar el primer tanto azul frente a Llaneros en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio.

Pues bien, el experimentado mediocampista tuvo que ser retirado en camilla del terreno de juego y se lo vio muy adolorido. Posteriormente, en conferencia de prensa, el mismo futbolista dio un parte de tranquilidad: "Gracias a Dios no se me ha inflamado aún. Ya esperaremos la resonancia y Dios permita que no vaya a ser nada grave".

Fuera de Copa Sudamericana

César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio y director de El Pulso del Fútbol, informó este viernes 14 de febrero que Mackalister Silva sufrió un esguince un "esguince en su ligamento colateral de la rodilla izquierda con lesión del menisco" y por tal razón estaría cuatro semanas de baja.

“Parte médico de la lesión de Macalister Silva: esguince en su ligamento colateral de la rodilla izquierda con lesión del menisco, que será examinado el martes para determinar procedimiento. Inicialmente se manejaría con tratamiento y fisioterapia. Estaría 4 semanas fuera“, detalló Londoño en su cuenta de X.

Parte médico de la lesión de Macalister Silva:

esguince en su ligamento colateral de la rodilla izquierda con lesión del menisco, que será examinado el martes para determinar procedimiento.

De cumplirse dichos plazos, el volante de 38 años regresaría para la semana del 10 de marzo, perdiéndose así seis partidos, includio el duelo en ronda previa de Copa Sudamericana frente al Once Caldas (5 de marzo).

