David Mackalister Silva encendió las alarmas: Esto dijo sobre su lesión

Millonarios dejó escapar un triunfo en su visita a Llaneros en Villavicencio, en el juego que dio apertura a la cuarta fecha del fútbol colombiano. El compromiso en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé terminó empatado 2-2, con un golazo de Bryan Urueña en tiempo de reposición.

Además de los dos puntos perdidos, la mala noticia para los azules fue la lesión de su capitán, David Mackalister Silva, quien anotó el 1-1 parcial a los 21 minutos y en esa misma acción sintió una molestia en la rodilla derecha que lo obligó a abandonar el campo.

Parte de tranquilidad

El mismo Silva asistió a la rueda de prensa posterior al juego, donde aseguró sentirse un poco mejor y a la espera de que se le practique una resonancia en la rodilla. “Gracias a Dios no se me ha inflamado aún. Ya esperaremos la resonancia y Dios permita que no vaya a ser nada grave”, comentó.

Sobre el empate, Mackalister destacó el desempeño y la entrega de sus compañeros en la cancha. “Es de resaltar, porque el esfuerzo fue muy grande, se manejaron muy bien todas las situaciones, estaban haciendo un trabajo muy bueno, donde estaba controlado y es una virtud de Urueña la media distancia”, señaló.

Apoyo de los hinchas

“Siempre ha sido un encabezado mío, las gracias para la hinchada, que no es solo mío, sino de todo el grupo de Millonarios, porque sentimos el apoyo, el acompañamiento hoy, que es un día entre semana, que no es un horario fácil y, sin embargo, nos acompañaron. Tratamos de dar todo lo mejor, para que los que regresen, se pudieran regresar con una alegría de una victoria. Los que se regresan y están acá, vieron la entrega del equipo, lo que el equipo quiere y lo que el equipo busca, y eso es importante para nosotros”.

Se ganó un punto

“Yo creo que el tiempo me ha enseñado a ver el vaso de agua medio lleno y los puntos son importantes, sumar es muy importante, más de visita y en el contexto en el que se presentó, con lo accidentado que fue el partido. Evidentemente, hacer la autocrítica y las correcciones que son necesarias, que somos conscientes de eso. Es más bien rescatar el punto que logramos sumar, que seguro se va a ver reflejado más adelante”.

Millonarios estará recibiendo el próximo sábado al Deportivo Independiente Medellín en El Campín, en juego por la quinta fecha del campeonato. Lo más seguro es que, sin importar la gravedad de la lesión, Silva no haga parte de dicho encuentro.