David González: “Mi obligación en Millonarios es ser campeón de todo, incluida la Copa Sudamericana”

A pesar del amargo empate en Villavicencio frente a Llaneros, Millonarios ha tenido un muy buen arranque de temporada de la mano del entrenador David González. El equipo azul ha tenido varios puntos a destacar, mismos que lo tienen a día de hoy en los primeros puestos del campeonato colombiano.

González, en diálogo con El VBAR Caracol, dio detalles sobre cómo se dio su llegada a la institución capitalina, el trabajo que viene adelantando con la nómina de jugadores y los aspectos positivos que dejó Alberto Gamero en el funcionamiento del equipo.

“El proceso va por buen camino. Al analizar y mirar estos primeros tres partidos, veo cosas que me gustan mucho, que se están trabajando y se han asimilado de una manera más rápida que en procesos anteriores. Eso nos tiene contentos, nos motiva a seguir, tenemos mucho más para alcanzar nuestro techo", sentenció.

Y complementó respecto al hambre de ganar: “Encontré un grupo dispuesto, con hambre, con ganas de volver a ser campeón. Cuando un grupo se mantiene, luego de ser campeón tras mucho tiempo, se empieza a despertar esa necesidad de ganar de nuevo. Siento esa hambre de triunfo, de volver a llegar a lo más alto“.

Por otro lado, el estratega antioqueño reveló sentirse a gusto con la nómina que tiene y fue claro respecto a los objetivos que tiene en Millonarios: “Mi obligación es ser campeón de todo lo que juegue, incluida la Sudamericana”.

Llegada a Millonarios

Del Tolima a Millonarios: “Lo de Millonarios apreció de un día para otro por la renuncia de Alberto (Gamero). Se especuló con que ya tenía todo arreglado y le mentí al Tolia, pero no es así. Mi sueño desde que empecé a dirigir es llegar lo más lejos posible, no quedarme en un equipo por 10-20 años, quiero hacer historia. Llega entonces esta posibilidad y fue duro, porque del Tolima estaré agradecido eternamente, gracias a ellos soy lo que soy. Fue duro hablar con César Camargo y comunicarle que me iba… En ningún momento pasó por el dinero, hay otros ingredientes como un tema familiar, (Bogotá) es una ciudad más grande, con colegios distintos y más oportunidades para mis hijos. Todo eso pesa“.

Trabajo que dejó Gamero: “Hay demasiadas cosas buenas que dejó Alberto, como lo compacto que es el bloque. Hay equipos que se parten por el cansancio o por falta de trabajo al atacar. Este equipo tiene ya grabado una distancia de bloque muy buena, desde los puntas hasta los centrales. Eso hace que las presiones sean efectivas. Los 2 partidos hicimos goles y eso es bueno. Todo eso debemos explotarlo y elaborarlo“.

Idea que desea implantar: “Si algo hemos aprendido es que el entrenador no debe hacer que el equipo se ajuste a una idea rígida, sino que, al contrario, debe entender que el plantel tiene jugadores puntuales y actuar en determinadas situaciones. Son herramientas a las que nos vamos acomodando e intentamos explotar. Nos acomodamos a lo que tenemos”.

Actualidad de la plantilla

Manejo de Falcao: “Ha sido excelente. Falcao es un señor, un gran profesional y se entrena de manera ejemplar… Queremos llenarlo en momentos donde el equipo trabaje y le brinde lo mejor para que quede de frente al arco“.

Lesión de Mackalister: “Macka sufrió un trauma. Esperemos que los estudios de hoy y mañana arrojen buenos resultados. Él es muy inteligente y también lidera dentro del campo, ordena.Cuando entiende la idea, ayuda a los compañeros para que lo hagan de la misma manera. Es un líder, dentro y afuera de la cancha, en una posición donde tenemos jugadores talentosos como Cataño o Ruiz. Todos los jugadores son opciones en un calendario apretado, que además puede traer lesiones, golpes, expulsiones. Toda la plantilla debe estar preparada para cuando le toque actuar”.

Gran relación con la hinchada: “Mi contacto con el hincha es desde la cancha, en el estadio en partidos de Liga o a la salida de la sede de entrenamientos. Siempre ha sido de cariño, de apoyo, con mucho ánimo y deseando siempre lo mejor. Eso me tiene muy contento también”.