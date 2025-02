Marino Hinestroza aclaró la polémica: ¿Por qué no celebró el gol con Edwin Cardona?

El partido entre Santa Fe y Nacional por la cuarta fecha de la Liga 2025-I en El Campín el 12 de febrero finalizó en empate 2-2. Un compromiso lleno de emociones donde ambos equipos lograron la primera anotación desde el punto penal.

Hugo Rodallega abrió el marcador a los 15 minutos, le ganó el duelo a Harlen Castillo desde los 12 pasos. Posteriormente, en una jugada rápida de Atlético Nacional, Marino Hinestroza le ganó a los centrales cardenales y este es derrumbado en área por Andrés Mosquera Marmolejo, el juez fe llamado por el VAR para revisar la jugada y minutos después decretó pena máxima.

Polémica por no celebración de Marino en el penalti

En la anotación del 1 por 1, el encargado de cobrar el penalti fue el capitán Edwin Cardona. Hinestroza no celebró junto al autor del gol ni con sus demás compañeros. Por tal motivo, se empezó a especular si había alguna diferencia entre ambos jugadores.

Sin embargo, el jugador nacido en el Valle del Cauca en sus redes sociales publicó una historia donde mencionaba: “No crean cizaña donde no la hay, no celebré porque no me dejaban ingresar al campo de juego”

Con ese mensaje dejaba claro que dentro del equipo no hay ningún problema, incluso, en su historia de Instagram afirmó: “El ‘10′ es el dueño del penal, lo es y siempre lo ha sido. Crack”. Además, con el mensaje que publicó destacó una foto de Cardona celebrando el gol.

Por otro lado, en zona mixta postpartido, Edwin Cardona tuvo un encontrón con un periodista por una pregunta, donde se le decía al ex Boca Juniors que opinaba sobre aquellos que hablaban de su retiro.

¿Cómo finalizó el partido entre Santa Fe y Nacional?

El compromiso terminó 2-2 y entre ambos elencos dieron un gran espectáculo. Omar Fernández fue el responsable de la segunda anotación de los Leones y por el lado de los verdolagas, Kevin Viveros fue quien anotó.