Edwin Cardona, molesto con hinchada de Santa Fe: “no sé por qué me chiflaron y eso me dio rabia”

Edwin Cardona fue una de las grandes figuras de Atlético Nacional en el empate 2-2 contra Independiente Santa Fe, en un partidazo que se llevó a cabo este miércoles en el estadio El Campín, en el marco de la cuarta fecha del fútbol colombiano.

El volante antioqueño anotó el primer gol de su equipo, en un lanzamiento desde el punto penalti, y se mostró bastante participativo en las acciones de peligro del club Verdolaga. Adicional a ello, vivió un juego aparte con la afición, con quien se mostró molesto. Al final del partido, Cardona explicó lo sucedido.

“Sí, porque me duele que no reconozcan que yo acá no vine a pelear. Después de 37 años que el club no ganaba una estrella, gracias a Dios pude hacer parte de ella y poder participar, y poder lograr ese título. No quería que me aplaudieran tampoco, tampoco que me chiflaran, no sé por qué me chiflaron y eso fue lo que me dio rabia”, inició manifestando.

Al respecto, añadió: “a veces le da rabia a los rivales, porque uno los provoca, pero no es eso. No sé por qué me tiran monedas, no sé por qué me escupen, yo acá no vine a pelear, vine a jugar fútbol, vine a defender mi camiseta. La gente sabe que cuando yo vine acá a Santa Fe, en ese tiempo era hincha de Nacional y siempre lo voy a ser, pero siempre con mucha responsabilidad, donde he venido, siempre he podido salir campeón, vine, lo logré y eso que tenía 19 años”.

“Pasaron casi 12 o 13 años para que con gusto pudiera volver a un partido de estos, yo creo que la rivalidad es entre hinchadas, no sé por qué se tienen que meter con el jugador, yo nunca me metí con ellos, pero sí me dolió cuando me estaban chiflando”, agregó.

Finalmente, recordó y concluyó: “hace 37 años el club no quedaba campeón y ahí comenzaron la racha de ser campeón y los felicito, pero la verdad que a uno le molesta mucho, porque yo creo que con ellos nunca me metí y me empezaron a chiflar, a escupir y a tirar monedas, no entiendo por qué”.

Atlético Nacional se mantiene al comando del campeonato tras el empate con 10 puntos; Santa Fe, por su parte, llegó a 6 unidades y parcialmente se encuentra en la sexta posición de la Liga 2025-I.