Nada nuevo, atendemos con normalidad a usuarios de Nueva EPS: Hospital Universitario de Santander

Luego de conocerse la suspensión de los servicios médicos a los usuarios de la Nueva EPS en el Hospital Internacional de Colombia y la Fundación Cardiovascular, por deuda que asciende a los 106 mil millones de pesos, se informó que la mayoría de estos pacientes serían atendidos el Hospital Universitario de Santander.

Ante esta novedad, el Gerente del Hospital Universitario de Santander, Ricardo Arturo Hoyos Lanziano, se pronunció aclarando el panorama para los ciudadanos.

“No es que hayamos, como se ha dicho en algún momento, que firmamos un convenio con ellos ante el problema o ante la posibilidad de que no presten servicios en otros hospitales, no, es totalmente falso. Nosotros venimos más de cinco años prestando servicios con la Nueva EPS, hace cuatro meses suscribimos un contrato o ampliamos el contrato vigente para atender población oncológica. Lo estamos prestando bien y esto es para tanto régimen subsidiado como régimen contributivo", afirmó el Gerente de la entidad.

Ricardo Hoyos también informó que la capacidad del Hospital Universitario de Santander todavía no está al 100%, precisando que los usuarios de Nueva EPS representan entre 50% y 53% de esta ocupación.

“Una cosa es urgencias, que siempre lo vamos a tener con esas 116 camillas al 100%, otra cosa es la capacidad instalada hospitalaria. Resaltar que Nueva EPS está entre el 50% y 53% de la población aquí atendida. Entonces no es nada diferente, para el usuario, no va a ser algo complicado, ni algo negativo venir acá porque está fidelizado, ya conoce nuestra instalación y tenemos toda la capacidad tanto en equipo biomédico, instalaciones y en talento humano”, precisó.

Respecto a lo que adeuda Nueva EPS al Hospital Universitario, confirmó Ricardo Hoyos que deben alrededor de 22 mil millones de pesos, antes de la intervención, aclaró que después de la intervención les ha ido muy bien con el giro directo.

“La gran deuda es de migrantes y Adres que suman alrededor de 150 mil millones de pesos”, concluyó.

