MinAmbiente extiende consulta pública sobre zona de reserva temporal del Macizo de Santurbán

El Ministerio de Ambiente extendió hasta el viernes 14 de febrero, la consulta pública sobre el proyecto de resolución que define la zona de reserva natural temporal del Macizo de Santurbán, con el fin de recibir propuestas adicionales para analizar e incorporar a la normativa.

Sobre el desarrollo del diálogo con las comunidades a quienes aplica la iniciativa, la cartera de ambiente aclaró que se han realizado 13 jornadas en 7 municipios desde el mes de diciembre del 2024, y allí ha logrado esclarecer varios puntos ante la preocupación y rechazo de varios habitantes de la región .

Expresan que el proyecto de reserva no afectará el desarrollo de los procesos de formalización de pequeños mineros tradicionales ubicados en áreas libres y que tampoco tendrá ningún efecto en las actividades agrícolas, pecuarias, el turismo, ni en las vías, así como tampoco limitará la actualización de planes o esquemas de ordenamiento territorial.

Entre los puntos de diálogo, se manifestó que hay varios pequeños mineros tradicionales del territorio que no han logrado estar en total legalidad por ausencia de algún instrumento ambiental o minero, y no se ven recogidos en los documentos de soporte de la medida, así mismo la reserva no afectará el desarrollo de trámites de permisos o licencias ambientales en temas que no sean de minería.