Hay intereses oscuros en que no participe en las elecciones presidenciales: Juan Daniel Oviedo

Recientemente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el nombramiento como concejal de Bogotá de Juan Daniel Oviedo. El funcionario de Bogotá explicó que el tema por el que estaría en cuestión su cargo se debe a un arrendamiento de un inmueble con el Fondo Nacional de Garantías que realizó en el 2023.

Sin embargo, a Oviedo se le acusa de que ese arrendamiento se cumplió con el fin de que fuera en interés propio. Pero como Oviedo estaba en el camino electoral a la Alcaldía de la capital, dicho contrato no debía ejecutarse en el año anterior a la elección y dicho contrato aparece con fecha del 20 de junio de 2023

Ante esta decisión del Tribunal de Cundinamarca, en Caracol Radio estuvo Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá. De esta manera, explicó que estará ejerciendo el cargo hasta que la justicia lo determine.

Igualmente, Oviedo explicó que el fallo del 11 de febrero sobre la nulidad electoral de su curul como concejal de Bogotá es de primera instancia ante la Sección Primera del Tribunal de Cundinamarca. Pero recordó que justo esta misma autoridad judicial en la Sala Plena, en mayo 24 de 2024, había fallado a su favor.

LEER MÁS Se cae curul de Juan Daniel Oviedo en Concejo de Bogotá; Tribunal anuló su credencial

No obstante, en mayo del último año el fallo se debía a un análisis de pérdida de investidura, el cual se cursó en paralelo en el Tribunal de Cundinamarca. “En ese entonces se hizo un análisis con mayor profundidad frente a lo que sucedió el día de ayer y se demostró claramente que no existe tal inhabilidad y que por consiguiente no procede la pérdida de investidura”, comentó.

Ahora, con esta nueva decisión del Tribunal de Cundinamarca, Oviedo busca que el Consejo de Estado se pronuncie para resolver esta situación sobre su cargo. ”Esperamos que el Consejo de Estado ratifique esa decisión y se pronuncie alrededor de ese fallo tan claro que hizo la Sala Plena del Tribunal de Cundinamarca, en donde dice, ‘aquí no hay causal de pérdida de investidura, porque no hay inhabilidad".

“Lo que esperamos es que como eso ya lleva más de seis meses, pues prontamente el Consejo de Estado resuelva esta situación”, agregó el hoy concejal.

Adicionalmente, Oviedo comentó que por derecho él no puede “ser juzgado por dos cosas a la vez. Por consiguiente, decaería el proceso de nulidad electoral en la medida en que el fallo que se ha dado para preservar mi investidura como concejal es un fallo que se hace con mayor profundidad”

Además, Oviedo se pronunció sobre el arrendamiento que realizó en el 2023. “Era un simple contrato de arrendamiento de una oficina del Fondo Nacional de Garantías, en el edificio donde yo vivo. Este lo utilicé para pagar una cuota del crédito de esa oficina que venía pagando desde el año 2018.”

En medio de esto, indicó que de todas maneras acudirá a todas las instancias que le permite la ley para preservar su curul. Para Oviedo es importante dejar claro este tema para generar confianza en la ciudadanía, “porque tenemos interés en participar como candidato presidencial en las elecciones de 2026.”

¿Estaría en riesgo la candidatura presidencial de Juan Daniel Oviedo en las elecciones de 2026?:

Al respecto, Oviedo mencionó que su candidatura estaría en riesgo solamente en caso de que el Consejo de Estado reverse la decisión del fallo de la Sala Plena del Tribunal de Cundinamarca.

Ahora bien, Oviedo se refirió a la posibilidad de que existan personas en su contra que lo estén poniendo en aprietos. Sin embargo, manifestó que esto lo deja en manos de la justicia. “Con todo lo que pasa en este país, no queda tiempo para ponerse a hacer supuestos y hacer investigaciones por fuera del canal institucional, para eso existe la justicia.

No obstante, explicó que “desde que me posesioné el 15 enero me metieron la nulidad electoral. Después en marzo me notificaron en persona la pérdida de investidura. Entonces, seguramente aquí también hay intereses de que no participe en política y más aún ahora que quiero ser presidente de la república.”

Finalmente, indicó que confía en la justicia y que espera que pronto el Consejo de Estado brinde claridad al país, “de que aquí estamos haciendo las cosas bien. De forma honesta y sobre todo con el interés de servir al país, para que Colombia se desarrolle, crezca y podamos tener más oportunidades a partir de la disciplina que deben tener sus gobiernos”.