Expertos cuestionan y reafirman las opciones de una transición energética en Colombia

Manizales

El concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, participa en el primer panel del Diálogo Social para una Transición Energética Justa en Colombia, capítulo Caldas, y mencionó que la exploración de yacimientos gasíferos ayuda a evitar un racionamiento, ya que el gas natural ha sido una energía puente para la transición energética; por otro lado, enfatiza que primero se debe resolver la transición social, puesto que Colombia no está preparada para la transición energética.

“Pienso que debe haber una transición social porque no estamos preparados ante una transición energética porque la suspensión de la soberanía energética en materia de gas natural es riesgosa porque las fuentes alternativas como la energía eólica y fotovoltaica no tenemos todo el tiempo, por lo que debemos acudir a energías hidráulicas. No podemos jugar con el gas bajo el argumento de transición energética y acabando con nuestra soberanía en materia de hidrocarburos”.

Al respecto, el foro también abrió el panorama del aporte que se haría desde Manizales y Caldas a la transición energética y a la descarbonización conociendo más a profundidad sobre el tema. Juan Pablo Arbeláez, director del Diálogo multiactor: “queremos trasladar el significado de transición, que sea algo entendible, que con ejemplos sencillos podamos explicar qué podemos aportar cada uno y Caldas es propicio para una transición energética porque tenemos un sector industrial y la comunidad, es por esto que se necesita un diálogo para llegar a la final de la transición energética”.

El foro para una transición energética justa en Colombia se realiza en el Centro Cultural del Banco de la República en la capital del departamento de Caldas. El próximo 10 de diciembre de este año se expondrán los resultados de las primeras tres fases al respecto y para enero del 2025 arrancará la fase 4 y la preparación de una nueva edición de dicho foro.

