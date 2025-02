Gustavo Bolívar presentó su renuncia protocolaria ante Petro: así lo confesó en ‘Sin Anestesia’

Colombia conoció sin ningún tipo de filtro cómo se desarrollan los Consejos de Ministros, que aunque se llevan a cabo de manera privada, el presidente Gustavo Petro rompió con todos los protocolos y decidió transmitirlo por televisión al país como una alocución presidencial.

En medio del Consejo de Ministros, resaltó la presencia de Armando Benedetti, quien fue nombrado como jefe de despacho presidencial recientemente, y este nuevo rol generó la inconformidad de algunos ministros, quienes no se quedaron callados, como fue el caso de Susana Muhamad y la misma vicepresidenta del país, Francia Márquez.

Tras el Consejo de Ministros, Petro solicitó la renuncia protocolaria de todo el gabinete, siendo este el cuarto remezón que se ha presentado a lo largo del mandato del presidente, entre quienes presentaron su carta de renuncia de manera inmediata fueron Susana Muhamad, Juan Fernando Cristo, Gloria Inés Ramírez, Daniel Rojas Medellín, entre otros.

Por otro lado, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, admitió en medio del gabinete su amor por Gustavo Petro, recalcando que “lo ama” y que lo seguirá hasta donde él mismo le pida.

Precisamente, Bolívar estuvo en el programa ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga, en donde habló sobre su futuro como candidato presidencial de cara a las elecciones 2026, además confesó que presentó su renuncia protocolaria, sin embargo, decidió no publicarla a través de redes sociales.

“Presenté mi renuncia el día de ayer y me reuniré con el presidente de manera virtual”

¿Benedetti pidió su cabeza?: “No sé si Benedetti pidió mi cabeza, supongo que sí, porque en este momento, todos pasamos nuestra renuncia, yo la mía la pasé ayer, de manera protocolaria, no la he publicado en ningún lado porque primero se la pase al presidente, hoy teníamos una reunión virtual, pero no la pudimos tener, seguro será mañana y definiremos cuál va a ser el futuro”.

¿Cuál es su condición para continuar en el cargo?: “Mi condición frente al presidente es distinta a la de otros ministros, porque yo soy amigo de Petro, y ya dije que lo amaba, es un amor genuino, desde que entro Benedetti hace varios años, yo fui el primero que me levanté, no es algo nuevo, en esta segunda oportunidad, también armamos un grupo para preguntarle al presidente en qué calidad venía, él nos dijo que como asesor, nosotros no le podemos imponer asesores a Petro”.

¿Qué pasará a futuro?: “No me puedo colar en que se va Benedetti o me voy yo porque quedaría como una persona desleal cuando el presidente más lo necesitaba, entonces ahí resolveremos en la reunión que tengamos, que él decida porque él me trajo a la política”.

