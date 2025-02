“Depende de lo que quiera el presidente”: Gustavo Bolívar sobre su posible candidatura presidencial

En un nuevo episodio de Sin Anestesia de La Luciérnaga, estuvo el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, para tratar diferentes temas de coyuntura, entre los que estuvieron el consejo de ministros que fue televisado y una posible candidatura presidencial por parte del funcionario para el 2026.

Sobre esto, comenzó señalando lo siguiente: “Estoy por definir ese tema, pero depende de lo que el presidente me diga, si quiere que lo siga acompañando en este Gobierno o no. Es una muestra de lealtad, soy una persona que ha tenido esta cualidad con amigos, con el presidente, con todos mis principios, pero yendo a la táctica política, no es fácil heredar el petrismo sin la bendición de Gustavo Petro”.

Además, añadió: “Yo me puedo lanzar mañana, pero a una aventura que no quiero volver a repetir y sin los apoyos suficientes. El principal soporte para poder ser presidente, por lo menos en la izquierda, tiene que ser el jefe del progresismo, sin ese apoyo no me quiero lanzar a eso, sería la única posibilidad por la cual yo sería candidato a la presidencia”.

Por su parte, aseguró que Gustavo Petro gobierna hasta el 7 de agosto del 2026 y que él tiene suficiente carácter para ser lo que quiere ser y para hacer lo que debe. “No voy a tener que estar pidiendo permiso, pero hay que tener en cuenta que en la política hay jefes, de los partidos políticos, a los cuales se les consulta, por su experiencia, entonces yo no veo por qué no se puede acudir a una persona con mucha trayectoria, eso es humildad y uno o puede tener”.