“Supongo que Benedetti pidió mi cabeza, él no es el cambio”: Gustavo Bolívar

El pasado 4 de febrero, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de transmitir en vivo el consejo de ministros, por dicha razón diferentes ciudadanos lograron ver los diferentes puntos de vista sobre la manera en la que se ha de trabajar en el gobierno.

Durante el transcurso del consejo, se le dio relevancia a Armando Benedetti, debido a que varios miembros del consejo resaltaron que la decisión tomada por el presidente de nombrarlo jefe de despacho presidencial no era nada favorable, puesto que, no se alinea con los proyectos e ideales que se tienen para tener un buen gobierno.

“Supongo que Benedetti pidió mi cabeza”: Bolívar

Para el programa de ‘Sin Anestesia’ del 11 de febrero, estuvo Gustavo Bolívar, el actual director del Departamento de Prosperidad Social, para hablar diferentes temas sobre el manejo y control del Gobierno.

Durante la entrevista, habló sobre la presencia de Benedetti en el Gobierno, señalando por primera vez que “Supone, del verbo suponer” que él pidió su cabeza, porque para este momento todos los ministros declararon su renuncia protocolaria, y aún no ha logrado hablar con el presidente, espera a que él mismo tome la decisión si le permite seguir en su cargo.

“Mi condición frente al presidente es distinta a la de otros ministros, porque mi relación con él, no es la de simplemente jefe y ministro o director, yo soy amigo del presidente” Indicó

Esto se debe a que, cuando Benedetti entró varios años atrás al Pacto Histórico, él se levantó sobre esto, y esta vez cuando se dio la noticia de que ingresaba, él mismo junto a un grupo de personas se fueron a preguntarle al mismo presidente “a qué calidad venía”.

“Yo no le puedo nombrar los asesores al presidente, ni su mano derecha, ni su agenda.... No me puedo meter en la colada de que si se va Benedetti o me voy yo” agrego.

“Él no es el cambio”

Manifestó que es una persona transparente, por lo que cuando reflexiono sobre lo dicho por el presidente de que él daba segundas oportunidades, entendió que cuando Petro inicio sus debates contra el paramilitarismo, una de las personas que le brindo su apoyo fue Armando Benedetti por lo que cree que es un acto de lealtad.

“No es una pelea menor, a nosotros nos invitaron a hacer el cambio, y Benedetti no es el cambio” Resalto