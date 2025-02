Niña de 2 años fue hospitalizada luego que un perro pitbull la mordiera en Bucaramanga

Bucaramanga

La menor de edad iba caminando con su abuelo materno en la calle 44 con octava en el barrio Alfonso López en Bucaramanga, cuando de repente a través de una reja un perro de raza pitbull sacó la cabeza y la mordió en la cara.

Según Jorge Alcides Caballero quien es de Barrancabermeja y abuelo de la niña de 2 años, le comentó a las autoridades que los hechos ocurrieron cuando iban de salida a visitar a la mamá de la menor en la Clínica Foscal donde se encuentra hospitalizada.

Fue en ese momento cuando la niña, quien también es de Barrancabermeja, sufrió el percance.

El perro de nombre “Tyson” de 18 meses, según comentan los habitantes del sector, no es la primera vez que reacciona de tal manera cuando pasan los transeúntes.

“Sé que la dueña no va a responder. La policía de infancia ha estado pendiente de la niña para que la señora responda. Ella no quiere responder porque el perro estaba dentro de la casa. Siempre uno pasa y el perro se manda. Cuando pasó eso la gente se quejó. Le ponen una malla de plástico y le coge la cara a la niña”, denunció en Caracol Radio una ciudadana del sector.

Luego de la mordida en el rostro la niña fue trasladada a la clínica Foscal para recibir atención médica.

“Al centro médico hacen presencia la patrulla de Policía Ambiental quienes aplican la orden de comparendo según la Ley 1801 de 2016, a la propietaria Daniela Juliana Calderón Ascanio de 18 años”, indicó la policía metropolitana de Bucaramanga.

Conforme al parte médico que entregó la clínica le realizaron sutura a la niña en el rostro, y luego fue dada de alta.

“La gente se queja mucho porque siempre que uno pasa por ahí el perro se bota, pero nunca me imaginé que fuera a pasar eso. Que días se me botó y yo casi caigo en la alcantarilla, pero la policía dice que uno no puede hacer nada si no se pone el denuncio”, agregó la residente del barrio Alfonso López.