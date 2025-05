Sindicatos de hospital de Turbo denuncian retraso de 3 meses de sueldo y falta de implementos

Turbo, Antioquia

Cerca de 300 funcionarios e integrantes de diferentes sindicatos del hospital Francisco Valderrama del municipio de Turbo en el Urabá antioqueño denunciaron que la administración del centro de salud les estaría adeudando cerca de tres meses de trabajo, situación que, según indicaron, ha perjudicado la economía de sus hogares y los ha obligado a cesar sus actividades para buscar, a través de vías de hecho, una pronta solución. Además, revelaron que la compleja situación económica del hospital ha impactado el acceso a implementos de salud como herramientas o medicamentos, lo que perjudica el servicio prestado por esta clínica de segunda categoría que atiende un aproximado de 400 usuarios diariamente.

Los denunciantes le explicaron a este medio de comunicación que en los últimos días les pagaron lo correspondiente al mes de octubre del año pasado, pero supuestamente se les adeuda el mes de noviembre, diciembre y un mes del 2023. Por la supuesta inestabilidad económica expusieron que, 4 médicos, 3 especialistas y cerca de 10 enfermeras han renunciado a su trabajo en el hospital.

Tomás Herrera, presidente del sindicato SintraEstado, seccional Turbo, y auxiliar de laboratorio del hospital, habló sobre los meses que se les adeudan y la complejidad de trabajar con pocos implementos.

“Nos quedan debiendo tres meses, dos meses sin salud. La situación del hospital es caótica. No tenemos insumos para trabajar. Sentimos que el hospital está en riesgo financiero y que en cualquier momento, Dios no quiera, no nos pueden liquidar. No alcanza para comprar insumos. No tenemos cómo atender, cómo comprar los medicamentos a tiempo o los reactivos para los exámenes. Entonces, los usuarios están siendo afectados de esa manera”.

Por su parte, Biagnery Rentería Cortés, enfermera y presidenta del sindicato de Asociación de Trabajadores de la Salud de Turbo, explicó que, al consultar con la gerencia, ellos indican que las Entidades Promotoras de Salud, EPS, le adeudan altas sumas al hospital, lo cual es lo que estaría retrasando los pagos. A esto le suman los denunciantes la supuesta falta de gestión por parte de la gerencia.

“La gerente, ella nos dice que es difícil, por medio de la EPS, que lo que nosotros producimos pues no es lo que están consignando. Pero hay una cosa que nosotros alegamos, que es la falta de gestión también. Esos flujos de recursos son muy ineficientes a la hora de nosotros recibir sus pagos y, además, el déficit que el hospital ya lleva desde ya unos dos o tres años. En estos momentos estamos en riesgo alto”.

Por último, Caracol Radio buscó consultar a la gerencia del hospital de Turbo para conocer su versión sobre el retraso en los pagos que denuncian los trabajadores del centro médico y la falta de implementos. Hasta el momento, ese contacto no se ha podido llevar a cabo, pero este medio de comunicación reitera que está dispuesto a escuchar a la dirección del hospital para exponer su versión de la situación.