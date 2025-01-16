Petro nombra a Laura Moisá y César Giraldo como miembros de junta directiva de Banco de la República

AME5156. BOGOTÁ (COLOMBIA), 12/01/2025.- Fotografía de archivo del 6 de noviembre de 2024 del presidente de Colombia, Gustavo Petro hablando en la 'Primera conferencia ministerial para poner fin a la violencia contra la niñez', en Bogotá (Colombia). Petro aseguró este domingo que el "Gobierno venezolano" le quitó a la líder opositora María Corina Machado el derecho a elegir y ser elegida, y defendió la decisión que tomó de mantener las relaciones diplomáticas con el líder chavista Nicolás Maduro. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda ARCHIVO / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Colombia

El presidente Gustavo Petro, anunció por medio de sus redes sociales el nombramiento de los economistas Laura Moisá y César Giraldo como nuevos integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República, en representación del Gobierno Nacional.

“He decidido, de acuerdo a mis facultades constitucionales, designar para la junta directiva del Banco de la República a los economistas Laura Moisá y César Giraldo”, fue el mensaje que posteó el jefe de Estado.

Ambos economistas asumirán su posición en el banco por un período inicial de cuatro años, que puede ser renovado hasta dos veces, permitiéndoles permanecer en el cargo hasta un máximo de 12 años.

Moisá cuenta con formación en economía, además de un magíster en ciencias económicas y un doctorado en desarrollo económico. Actualmente, ocupa el cargo de profesora asociada en la Universidad Nacional de Colombia, donde trabaja en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. En junio de 2024, fue designada vicerrectora de la sede Medellín de la misma institución.

César Giraldo, por su parte, es economista especializado en finanzas públicas en América Latina, con énfasis en reformas financieras e informalidad. Obtuvo su doctorado en Economía en la Université Paris XIII Paris Nord en 2007. Actualmente, se desempeña como docente también en la Universidad Nacional y es investigador en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo.