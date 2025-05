No podemos proponer intervenciones militares en un hemisferio de paz como este: canciller Murillo

En los últimos días, la idea de una intervención militar internacional para sacar del poder a Nicolás Maduro, quien el pasado 10 de enero juró para un tercer mandato consecutivo en Venezuela (2025-2031), fue propuesta por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

Desde una concentración “por la libertad de ambos países” en Cúcuta, Uribe acompañado de los miembros del Centro Democrático, habló de una intervención “preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres”. En ese sentido, requirió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a cumplir su función de acuerdo con la Constitución política del vecino país.

Esta propuesta causó descontento en el Gobierno Nacional y el mismo presidente Gustavo Petro apuntó que solo es un llamado a buscar la muerte: “Dejen de pensar en muerte de hermanos. ¿No se leyeron en la Biblia la historia de Caín?”, dijo el mandatario en un mensaje publicado en la red social X.

Hasta el momento, la posición del gobierno Petro frente a la investidura de Maduro se mantiene en reconocer que no hubo elecciones libres en Venezuela, no obstante reafirmó mantener las relaciones con el país vecino precisamente por la afectación en la frontera con el vecino país y los intereses nacionales.

“En Colombia nosotros hablamos de paz y no de guerra”

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo manifestó que, no tiene sentido proponer una intervención militar en un hemisferio de paz como el nuestro. Agregó que, aunque la ruptura de relaciones con Venezuela, el cierre de embajadas, incluso el mismo cierre de la frontera, parecen una decisión fácil, acarrean impactos desastrosos especialmente para los migrantes:

“Eso no tiene sentido, es que nosotros no podemos proponer intervenciones militares en un hemisferio que es un hemisferio de paz. Nosotros no tenemos conflictos entre Estados y mucho menos hablar de pedir a Naciones Unidas una intervención en Venezuela”.

Para el canciller, la postura del Gobierno es buscar una resolución a la prolongada política, económica y social del país, “nos parece que hay que buscar el diálogo, la salida negociada pacífica porque usted sabe cómo inician estos conflictos, pero no sabe cómo termina y, los costos que eso tiene para la gente humilde, que es la que tiene que en últimas sufrirlos. Eso no tiene ninguna cavidad, en Colombia nosotros hablamos de paz y no de guerra y eso es lo que estamos promoviendo en la región y en el mundo. Necesitamos una región estable, Colombia tiene que ser una fuente de estabilidad y esas propuestas lo que generan son reacciones de la misma naturaleza, entonces eso es una retórica supremamente guerrerista y militarista que eso es lo que el mundo tiene que superar”.

Con relación a la decisión de mantener el diálogo político en el país vecino con el que no planea romper relaciones diplomáticas, expresó que Colombia en diferentes ocasiones ha reconocido que las elecciones no fueron libres desde un comienzo y rechazó la violación de los derechos fundamentales contra la oposición y sus simpatizantes:

“Expresamos nuestra preocupación y sobre todo por el por el incremento de la gravedad de las denuncias de violaciones de derechos humanos que están sucediendo en Venezuela. Así lo hicimos y lo rechazamos e instamos a las autoridades venezolanas para que le den todas las garantías a las personas que hagan ejercicio de sus derechos de toda la oposición y la movilización social porque esos son elementos fundamentales de una democracia”.

Siguiendo las instrucciones del presidente Gustavo Petro, Murillo señaló que a través de los canales diplomáticos resaltaron su angustia por los casos del director de la ONG de Venezuela Espacio Público, Carlos Correa y el excandidato presidencial Enrique Márquez, así como la reciente detención de la líder opositora María Corina Machado tras abandonar una manifestación en una zona de Chacao, Caracas.

A lo anterior añadió que, la decisión de mantener una relación diplomática hasta ahora la consideran responsable y estratégica pensando sobre todo en los intereses nacionales y pensando en los ciudadanos de la frontera: “Yo acabo de estar en Cúcuta y todos los gremios de la producción, los empresarios, los líderes sociales, el gobernador William Villamizar y los alcaldes manifestaron su respaldo a esta posición, que ha asumido el gobierno colombiano y que la trabajamos con ellos antes de construirla”.

Presencia del embajador Rengifo en la investidura de Maduro

A pesar de que el presidente Petro no asistió a la posesión de Maduro, en el acto que realizó la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, sí hizo presencia el Embajador de Colombia ante el Gobierno de Venezuela, Milton Rengifo Hernández.

Este capítulo provocó disgusto entre la oposición política, que ha cuestionado su capacidad de actuar con responsabilidad política frente a la crisis política que se aviva en el país vecino. Incluso, tras las polémicas imágenes del líder chavista saludando a Rengifo en la cuestionada investidura, congresistas anunciaron acciones contra el canciller Murillo, como la citación a un debate de control político y de moción de censura.

Frente a esto, el funcionario aseguró que, “la presencia del embajador allá no implica un reconocimiento de unos resultados electorales y de un gobierno, eso lo hemos dicho claramente, pero tenemos que mantener una relación de Estado - Estado porque romper relaciones o cerrar fronteras es muy fácil, pero sin impactos son desastrosos para ambos países, pero principalmente para Colombia y por eso nosotros hemos dicho que vamos a promover una diplomacia que sea inteligente que mantenga los canales de comunicación”.

“Estamos pendiente de la posición final del Gobierno de EE. UU.”.

Por último, comentó que el Gobierno colombiano está al tanto de la posición final del Gobierno de Estados Unidos para definir cómo, en la medida que se nos solicite, podemos contribuir a la paz política y la solución de los desafíos democráticos de Venezuela:

Hemos sido también muy claros en eso. No hubo garantías para que se dieran una unas elecciones en un contexto, como lo exige la democracia, no se publicaron las actas ni se dio un manejo transparente entonces hemos dicho que al no darle garantías este es el momento para que se dé garantías a la oposición. Hay muchos líderes, yo hablaba con muchos cancilleres de la región y también de otras latitudes que coinciden con el hecho de que, si las elecciones no resolvieron ese conflicto a políticos hay que seguir manteniendo abierta la posibilidad de que se dé realmente con apoyo y verificación internacional este proceso. El presidente Petro fue el primer replantear, pero ya también presidente Lula, el presidente Macron y en canales diplomáticos confidencialmente hay mucha expectativa de que se avance en esta línea”.