Discusión entre Maduro y Uribe, reapertura de fronteras Colombia - Venezuela y más noticias

Tras la posesión de Nicolás Maduro el pasado viernes, 10 de enero, se mantiene la tensión en Venezuela. Muchos países se han reafirmado en su posición de no reconocer al mandatario venezolano como presidente y han mostrado su fiel apoyo a los líderes de oposición, María Corina Machado y Edmundo González.

Por su parte, Maduro ha demostrado que se mantendrá firme ante su mandato y ha mostrado que cuenta con el apoyo de otros países de la región, como Nicaragua y Cuba, para lo que él llama “defender el derecho a la paz”.

Luego de una inquietante posesión presidencial, Nicolás Maduro se posesionó como presidente de Venezuela para el periodo 2025 - 2031. Las reacciones no se hicieron esperar y Estados Unidos determinó que la recompensa por su captura aumentaría a 25 millones de dólares, así como aplicaría otras recompensas para otros funcionarios policiales y militares venezolanos.

En contraste, los líderes de oposición, María Corina Machado y Edmundo González, se pronunciaron asegurando que esta posesión no significa otra cosa que una demostración de su golpe de Estado. En respuesta, se mantendrán los esfuerzos para llevar a cabo la posesión de González en Venezuela.

Discusión entre Nicolás Maduro y Álvaro Uribe Vélez

El sábado en la mañana, el expresidente Álvaro Uribe se reunió en Cúcuta con varios líderes de la zona en una concentración en apoyo a Edmundo González y María Corina Machado. En medio de este encuentro, el exmandatario aseguró que Venezuela necesita una intervención militar internacional para poder recuperar su democracia .

Tras su llamado, Nicolás Maduro lo respondió con fuertes ataques. “Cobarde, ven tú al frente de las tropas, Álvaro Uribe, te espero en el campo de batalla”, aseguró. Tras estos ataques, se ha desatado un gran debate:

Incendios en Los Ángeles siguen expandiéndose

Hasta el momento, las llamas que llevan más de 6 días ya han cobrado la vida de 24 personas. Como reportan los bomberos de la zona, el fuego se ha hecho más fuerte, lo que ha complicado la labor de control. Mientras tanto, se pide que los habitantes de la zona se mantengan lejos de la zona, al menos, hasta el jueves.

América: ‘Polilla’ Da Silva prende las alarmas por Juan Fernando Quintero

Tras la derrota del América de Cali contra el Melgar de Perú en el estadio El Campín, el director técnico del América de Cali se refirió a la contratación de Juan Fernando Quintero. Aseguró que la operación sigue en curso, aunque no se han producido mayores novedades, por tal motivo no es un hecho que el jugador vaya a portar la casaca escarlata en la temporada 2025.

