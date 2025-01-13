“Cobarde el tirano que desconoce los resultados”: CD tras señalamientos de Maduro a Uribe

Colombia

Luego de que el autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionara a la propuesta que hizo el expresidente Álvaro Uribe de una intervención militar en ese país, diciendo que es un “cobarde”, el Centro Democrático rechazó lo dicho por el venezolano.

“Cobarde el tirano que desconoce lo resultados de las elecciones que dieron como ganador a Edmundo González como Presidente de Venezuela. Cobarde el tirano que somete a su pueblo a la miseria, el hambre y la muerte”, empezaron señalando en la cuenta oficial del partido en X.

También lo señalaron de reprimir “la protesta, encarcelar y perseguir a sus opositores y desaparecer a los medios de comunicación“, al igual que de “traficar drogas para mantenerse en el poder, corrompiendo a un puñado de militares que deshonran su uniforme y unos áulicos que nos les importa violar la Constitución”.

La colectividad de derecha dijo rechazar “con firmeza las cobardes acusaciones del tirano, quien califica de paramilitar y narcotraficante a un líder que siempre defendió la democracia y la seguridad de Colombia. Y durante años, en solitario, fue la única voz en América Latina contra la dictadura que se impuso en Venezuela”.

Recriminando que “el tirano amenaza gravemente a un expresidente de otra Nación, atreviéndose a violar la soberanía de otros países del hemisferio”, afirmaron que como partido responsabilizan “a Nicolás Maduro sobre lo que le pueda ocurrir a la vida e integridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

Directamente, el exmandatario no se ha referido públicamente a estos señalamientos que le hizo Nicolás Maduro, luego de que él planteara, desde Cúcuta, una eventual intervención a territorio venezolano”.