Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 feb 2026 Actualizado 14:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Rituales

Los 5 signos que recibirán un regalo de abundancia entre el 4 y el 10 de enero, según el Tarot

Descubra los signos del zodiaco que tendrán abundancia y aprenda cómo aprovechar esta energía positiva para atraer oportunidades y éxito

Dinero y abundancia, imagen de referencia. Fotos: Getty Images.

Dinero y abundancia, imagen de referencia. Fotos: Getty Images.

Recientemente, en un estudio astrológico, el Tarot ha revelado que cinco signos del zodiaco están a punto de recibir un regalo especial de abundancia entre el 4 y 10 de enero.

Este periodo promete ser un tiempo de oportunidades y avances significativos, gracias a las energías cósmicas que se alinean para favorecer a estos signos.

Más información

Leo: la fuerza y el sol brillan para usted

Para los nacidos bajo el signo de Leo, el Tarot indica una fase de crecimiento y éxitos. La carta de “la fuerza” simboliza la capacidad de controlar emociones y enfrentar dificultades, mientras que “el sol” señala días llenos de victorias y claridad.

Según lo anterior, este es un momento excelente para avanzar en sus metas, ya que el universo valora su presencia.

Virgo: recompensas por su esfuerzo constante

Virgo, su dedicación finalmente dará frutos. “Siete de Pentáculos” asegura que lo que ha cultivado con esfuerzo empieza a materializarse.

Por otro lado, la “reina de copas” sugiere que el apoyo de una persona cercana será clave para abrir nuevas puertas y el “As de espadas” ofrece claridad y decisiones certeras.

Libra: balance y decisiones justas

Para Libra, el regalo llega a través del balance y la toma de decisiones justas. Las cartas del Tarot muestran que este periodo será crucial para alcanzar sus sueños y disfrutar de bienestar en diversas áreas de su vida.

Escorpio: transformaciones profundas

Escorpio, las cartas revelan que experimentará transformaciones importantes. Este es un momento para abrazar los cambios y aprovechar las nuevas oportunidades que se presenten. La energía cósmica está de su lado para ayudarle a alcanzar un futuro más brillante.

Sagitario: aventuras y nuevas oportunidades

Sagitario, prepárese para un periodo lleno de aventuras y nuevas oportunidades. Las cartas del Tarot indican que este es el momento perfecto para explorar nuevos caminos y expandir sus horizontes. La abundancia que tanto has deseado finalmente tocará su puerta.

Cómo aprovechar esta información astrológica, según expertos en reiki

  1. Establezca metas claras: use este periodo para definir sus objetivos a corto y largo plazo. La claridad en sus metas le ayudará a enfocar sus esfuerzos y atraer las oportunidades adecuadas.
  2. Aproveche las energías positivas: si su signo está entre los mencionados, aprovecha la energía positiva para iniciar nuevos proyectos, buscar ascensos en el trabajo o incluso emprender un negocio.
  3. Conéctese con personas clave: la carta de la “reina de copas” sugiere que el apoyo de personas será crucial. Identifique a quienes pueden ayudarle a alcanzar sus metas y fortalezca esas relaciones.
  4. Mantenga una actitud positiva: la actitud es clave para atraer abundancia. Mantenga una mentalidad abierta y positiva, y estará más receptivo a las oportunidades que se presenten.
  5. Realice rituales de abundancia: puede realizar pequeños rituales o prácticas que le ayuden a atraer la abundancia, como escribir sus deseos en un papel y guardarlo en un lugar especial, o meditar visualizando sus metas alcanzadas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir