“No propusimos un recorte, sino un aplazamiento de presupuesto”: ministro de Hacienda encargado

El Ministerio de Hacienda, en cabeza de Jairo Bautista como titular encargado, anunció la elaboración de una nueva reforma tributaria denominada ‘Tributaria 3.0′, con miras a aplicarla durante el primer semestre de este año.

Esta iniciativa surge tras la no aprobación de la anterior Ley de Financiamiento, situación que dejó un “desbalance presupuestal” que, según el ministro, requiere soluciones inmediatas para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas.

“Nosotros estamos buscando presentar una propuesta de reforma tributaria de largo y de muy corto plazo que nos ayude a recaudar unos recursos que todavía no tenemos muy bien calibrados”, sostuvo Bautista, quien explicó que el plan contempla un aplazamiento de 12 billones de pesos mientras se define si hay forma de financiar esa cifra. Si el Gobierno no obtiene los fondos necesarios, hacia junio o julio podría presentarse un recorte definitivo.

El ministro enfatizó en que los recortes no impactarían sectores como educación, salud y seguridad alimentaria, y aclaró que el “aplazamiento” consiste en bloquear parte del presupuesto para evaluar su ejecución de manera más precisa. Al mismo tiempo, el Gobierno busca presentar la reforma tributaria al Congreso lo más pronto posible, a fin de que sus efectos tengan un impacto real en las cuentas de 2025. De no aprobarse el proyecto, habría que proceder a un recorte final.

Aunque no detalló los componentes de la reforma, Bautista señaló que se contempla revisar algunos impuestos de corto periodo y la retención en la fuente, aunque están aún en fase de borradores. Dijo, además, que no es partidario de ofrecer amnistías a deudores, pues considera que esta práctica no fomenta la cultura tributaria.

En cuanto a la posibilidad de aplazar el financiamiento para la Línea 1 del metro de la ciudad, el ministro explicó que esa decisión está en estudio por parte del equipo de crédito público, lo que indica que no hay determinaciones concretas al respecto.

Para 2025, Bautista reiteró el compromiso de mantener un manejo “muy austero” de los recursos y destacó su trayectoria como contador público egresado de la Universidad Nacional y su paso por cargos directivos en el Ministerio de Hacienda.

Su objetivo inmediato es encontrar un punto de equilibrio que permita aumentar ingresos sin desatender sectores sociales prioritarios, tarea que afronta mientras se mantiene como encargado del despacho, debido a la ausencia temporal del ministro titular.

