Juan Fernando Quintero jugará en Colombia: esto dijo sobre su futuro

Juan Fernando Quintero anunció que ha tomado una decisión y dejará Racing de Argentina. El volante antioqueño concedió una entrevista a Radio La Red en la que informó que su prioridad para 2025 será jugar en Colombia, pues los motivos personales lo llevan a estar cerca de su familia. Los hinchas del equipo de Avellaneda estaban a la espera de conocer más información, pero ya saben que perderán a uno de los jugadores más importantes durante el 2024, clave en la obtención del título de Copa Sudamericana.

Quintero inició explicando que, ante tanta desinformación y especulaciones, decidió hablar con las directivas de Racing para manifestarles su decisión de quedarse en Colombia. Del mismo modo, frente al interés de River Plate en cerrar un posible regreso, reveló que habló con el entrenador Marcelo Gallardo, también para comentarle su postura.

“Realmente desde hace un tiempo venimos pensando en la decisión y después de la decisión, como terminamos, es un poco raro, pero en el mejor momento. Por temas personales y por conocimiento público, que todos ellos saben, lo que pasé todo el año, tomamos una decisión. En mi caso, hablé con Sebastián Saja (director deportivo de Racing) y con Marcelo (Gallardo), por la confianza que tengo con Marcelo lo entendió y seguramente Sebastián también. Me llamaron y estoy agradecido por esa intención. Tenía una situación con mi familia y que iba a hacer el esfuerzo e iba a escuchar la mejor oportunidad en Colombia, somos humanos, es lo más importante y se toman decisiones en familia, creo que eso en particular de mi familia, opté por tomar una decisión para estar en mi país. Hago parte de Racing, debo el respeto al club y la mejor negociación posible para que se pueda dar. Mi ficha no se ha pagado completa, porque cuando salen tantas especulaciones, todos ponen precio, pero la realidad es que deben quedar todas las partes bien”, manifestó.

¿Qué dijo sobre su futuro en Colombia?

Si bien no se refirió puntualmente al club en el que continuará su carrera, dejó claro que buscará dejarle lo mejor a Racing a nivel económico, a pesar de que su ficha no pertenece en totalidad al cuadro argentino. Vale la pena mencionar que en Colombia son tres los equipos interesados: Millonarios, Independiente Medellín y América de Cali, siendo este último el que, según rumores de prensa, parece más cercano a lograr la firma.

“Yo soy colombiano y no es un secreto que uno busca lo mejor para su futuro, para todos. Hay una realidad que es Racing, le debo respeto, mi realidad, mi presente y estoy pensando. Uno quiere muchas cosas, pero es una situación, es un negocio para el club y la mejor decisión se va a tomar. Debo agradecer a los equipos interesados, no solo en Colombia, en otras partes, pero miraremos qué pasará. Muy agradecido con los intereses”, dijo.

“En el fútbol, cada que se termina un torneo, nunca se sabe. Vivo muy agradecido con la gente de Racing, cuando tuve la oportunidad y tenía que viajar a Colombia, me apoyaron. La responsabilidad es que no da para estar en Colombia y luego volver a Argentina y nos bancamos este año, pero para lo que se viene, ni me sirve a mí, ni le sirve a nadie. Hoy en día lo más importante es la familia y por eso tomamos la decisión”, agregó.

Finalmente, le envió un mensaje de despedida a los hinchas de Racing, recalcando que le gustaría continuar, pero la decisión es pensada y pasa por estar cercano a su familia. “Les diría que soy una persona muy agradecida, que en las situaciones más difíciles traté de darles alegría, poner el pecho, tomar la pelota, eso nos implica la responsabilidad. Que aún con momentos difíciles, ha sido una afición increíble y que después de 37 años tenga el privilegio de darle un título internacional con mis compañeros y el cuerpo técnico es una muestra de carácter y de valentía. Me encantaría seguir, seguir escribiendo cosas bonitas, pero la responsabilidad y la familia, son más importantes que cualquier sentimiento. Me quedo con los momentos bonitos y los malos, voy a quedar para toda la historia. Muchas gracias”, concluyó.

América, el que parece tomar ventaja

En los últimos días, se conoció que el América de Cali ya le hizo una oferta formal al antioqueño, la cual habría sido tomada de manera positiva por el futbolista. Restaría una proposición a Racing y que se dé la desvinculación del club de Avellaneda. En los próximos días se espera conocer el próximo equipo de Quintero, quien regresaría a Colombia tras su paso por Junior en el primer semestre del 2023.