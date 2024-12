Presidente de Racing habló de Juanfer Quintero: ¿Qué dijo sobre los rumores de su salida?

El nombre de Juan Fernando Quintero ha estado en el mercado de los rumores desde que salió campeón de la Copa Sudamericana con Racing, título en el que fue clave. Desde entonces, pidió permiso para viajar a Colombia, por temas personales, aunque ya volvió a Argentina, y esto también alimentó las especulaciones a una salida del club, con el que tiene contrato hasta 2026.

El colombiano ha sido relacionado con un posible regreso a River Plate, así como incluso ha sonado con volver al fútbol del país, debido a un mensaje que puso en sus redes sociales en el que dejó en vilo su continuidad con la Academia. “Gracias! Pase lo que pase, para toda la vida voy a quedar en la historia de este grande de Argentina y el mundo”, se lee en su publicación.

¿Qué dijo el presidente?

Víctor Blanco, presidente de la institución, fue claro al decir que el futbolista antioqueño tiene contrato con la institución y precisó que no han recibido ningún tipo de oferta por Quintero. Eso sí, pareció abierto a una salida al decir que, en caso de alguna oferta, dependerá del jugador.

“El que quiera a Quintero tiene que venir a hablar con Racing, es así de sencillo. Tiene contrato con el club, en ese sentido respetamos mucho al jugador, las cláusulas y todo. A veces las cláusulas son altas y los vendemos por menos, como también esta comisión directiva tiene la virtud de saber generar, porque todos saben gastar, pero nosotros sabemos generar dinero. Lautaro (Martínez), por decir un nombre, tenía una cláusula de 9 millones y se vendió por 22 millones netos. Como ese caso hay un montón”, señaló el dirigente en DSports Radio.

“Dependerá de las ganas del jugador. Todavía no nos manifestó nada. Quintero es un jugador al que vienen a buscar siempre en cada mercado, pero no apareció River. Nosotros le vendimos a Boca varios jugadores, algunos que no jugaban acá se fueron a Boca y siempre era al revés, nosotros íbamos a buscar jugadores de Boca. Siempre íbamos a buscar jugadores a River, pero si ahora River viene a buscar los nuestros es que estamos muy bien”, agregó al respecto.

A Racing le quedarán dos partidos para cerrar el año, ante Central Córdoba y luego contra River Plate. Tras la más reciente caída ante Estudiantes de La Plata, La Academia resignó sus posibilidades de ganar la Liga, para la cual Velez y Talleres están perfilados al título.