Expresidente Uribe arremetió otra vez contra la JEP por los hallazgos en La Escombrera. ¿Qué dijo?

En un video publicado en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe volvió arremeter contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras los recientes hallazgos de restos óseos que serían de víctimas del conflicto armado y de desaparecidos en la operación ‘Orión’ en 2002, en La Escombrera de la comuna 13 de Medellín.

Esta vez, el exjefe de Estado aseguró que la JEP miente y “prevarica” porque ha hecho parecer que los restos óseos encontradas en el lugar corresponden a víctimas de la Fuerza Pública, sin tener en cuenta que, según él, desde los años 70 los narcotraficantes abandonaron cuerpos en La Escombrera.

Insistió el expresidente que “el cerco de la JEP contra los militares la lleva a insinuar que fueron miembros del Ejército los que arrojaron cadáveres a La Escombrera. Tal información debería ser individualizada y con pruebas”.

Sigue el debate

Según Uribe, el Alto Tribunal porque “no es la primera vez que rescatan restos humanos. La publicación de la JEP que muestra un arreglo de prensa viejo, por cierto, que compromete a mi hermano con el grupo criminal Los 12 Apóstoles, a pesar de la sentencia reciente absolutoria, acredita su sesgo contra mi persona”.

En una primera declaración que hizo el exmandatario desde la comuna 13, acusó al actual gobierno de generar un deterioro en la seguridad del país. Dijo que el gobierno Petro-Santos está convirtiendo más de 700 municipios de Colombia en nuevas escombreras.

Finalmente, en defensa de la Operación Orión, Uribe negó que se tratara de un operativo militar indiscriminado y resaltó la participación de diversas instituciones en su planeación y ejecución.