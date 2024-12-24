El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Siria ahora se dirige a una situación nublada”: presidente del Gobierno Sirio en Exilio

Jamal Sabbagh, presidente del Gobierno Sirio en Exilio, conversó con La W a propósito de los cambios sociales y políticos en Siria tras la caída del gobierno de Bashar al-Ássad.

“Lo que hemos visto en Siria es un Gobierno de socorro que es el que dirigirá al país. Hasta el momento está declarado como grupo terrorista en el mundo”, mencionó.

Es por eso que Sabbagh aseguró que Ahmed al-Sharaa no puede seguir en el poder, pues está visto en el mundo como un “terrorista”.

“Siria ahora se dirige a una situación nublada”, indicó.

¿Siria puede ser ahora un país laico?

Ante las manifestaciones de cristianos en Siria por la quema de un árbol de Navidad, Sabbagh aseguró que el país debe ser “laico y de gobernanza civil”.

“Como musulmán no puedo aceptar que me gobiernen los musulmanes, Siria siempre ha sido laico, hay una constitución que debe seguir hasta que se pueda hacer una nueva”, mencionó.

Asimismo, resaltó que ellos, en su busca de la paz en la región, no aceptarán el terrorismo, independiente del país del en el que se genere. Es por esto que se refirió a Israel y el conflicto en Medio Oriente.

“Siria tiene varios puntos de vista. Nosotros como Gobierno Sirio en el Exilio no vemos a Israel como enemigo, ellos tienen derecho a establecer seguridad en la zona. Somos hijos de la misma zona y de los mismos profetas”, afirmó.

“Como pueblo sirio trabajamos en el terreno y vemos que más del 80% apoyan a Israel”, concluyó.