Primera vez que un presidente amenaza con tomar Canal de Panamá a la fuerza: Jorge Ritter

Jorge Eduardo Ritter, exembajador de Panamá en Colombia, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de las declaraciones que hizo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien denunció una “estafa” con el Canal de Panamá.

Ante esto, Ritter aseguró que las afirmaciones de Trump son un “exabrupto”, más si quiere retomar el Canal de Panamá.

“El tratado de neutralidad, único vigente, establece que el paso por el Canal de Panamá debe ser justo y equitativo. Panamá no fija los peajes de manera arbitraria, sino con la comunidad internacional”, indicó.

De esta manera, explicó que ningún buque ha dejado de transitar por el Canal de Panamá porque el precio se alto.

“Estas son bravuconadas de Trump, tiene una espina personal con Panamá y no se cansa de repetir que el peor negocio fue entregarle el canal a Panamá”, sostuvo.

Así las cosas, resaltó que es la “primera vez que un presidente amenaza con tomarse de vuelta el Canal de Panamá a la fuerza”, por lo que “desafía la lógica” las amenazas que hizo Trump.

“Es una actitud de matón. Panamá tiene que tomar en serio una amenaza de esa naturaleza, no porque vaya a haber una nueva invasión, sino las presiones que puede ejercer”, expresó.

¿Cuál es la verdadera intención de Trump con el Canal de Panamá?

El exembajador aseguró que lo que está intentando hacer el mandatario electo es un “proceso de ablandamiento con Panamá” por su posición con los migrantes.

Escuche la entrevista completa en La W a continuación: