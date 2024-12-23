Opinómetro: 75,3% cree que son necesarios cambios de ministros para el Gobierno Petro
En el Opinómetro más reciente una gran parte de las personas encuestadas manifestó que se necesita un cambio en el gabinete ministerial en el Gobierno Nacional.
En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, a los colombianos se les preguntó, entre otras cosas, sobre si hay o no una necesidad de realizar cambios en el gabinete ministerial del Gobierno de Gustavo Petro.
¿Cree que son necesarios nuevos cambios en el equipo de gobierno del presidente Petro?
- Sí: 75,3%
- No: 12,7%
- No sabe / no responde: 12,1%
¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país?
- Aprueba: 30,0%
- Desaprueba: 61,9%
- No sabe / no responde: 8,2%
¿En su opinión el Gobierno actual está comprometido con la lucha contra la corrupción?
- Sí: 31,9%
- No: 57,2%
- No sabe / no responde: 10,9%
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se endurezcan las sanciones a quienes superen ciertos niveles de ruido?
- De acuerdo: 80,8%
- Desacuerdo: 12,4%
- No sabe / no responde: 6,8%
¿Considera que las expresiones y tono de las críticas del presidente Petro al Congreso y las Cortes son convenientes o inconvenientes?
- Sí: 27,9%
- No: 50,5%
- No sabe / no responde: 21,5%
Ficha técnica
Fecha informe: diciembre 22, 2024
Medición: Opinómetro - SO51
No Informe: Inf23561
No Proyecto: Prj663/881
No Cuestionario: Qop23562/275
Tamaño de la muestra: 687 Encuestas.
Margen de error (precisión): Se observa un margen de error global estándar relativo de 3,7% (Expresado en términos relativos y no absolutos) para proporciones con fenómeno de ocurrencia de 50%.
Confiabilidad: Nivel de confianza del 95%.
Fecha de recolección: diciembre 18 a diciembre 21 de 2024
Nombre del proyecto: OPINÓMETRO COLOMBIA.
Firma encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO. Inscrita ante el Consejo Nacional Electoral “CNE”
Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.
Persona natural o jurídica que la encomendó: La W Radio
Fuente de financiación: La W Radio.
Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad.
Universo poblacional: Población colombiana en cabeceras municipales en las regiones (Central, Caribe, Oriental, Pacífica y Bogotá (considerada región por su tamaño).
Universo geográfico:
● Bogotá: Considerada como una región por su tamaño poblacional.
● Región Caribe: Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Valledupar.
● Región Central: Armenia, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira.
● Región Oriental: Bucaramanga, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Girón, Soacha, Villavicencio.
● Región Pacífica: Cali, Palmira, Pasto, Popayán y Roldanillo.