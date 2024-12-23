El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Opinómetro: 75,3% cree que son necesarios cambios de ministros para el Gobierno Petro

En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, a los colombianos se les preguntó, entre otras cosas, sobre si hay o no una necesidad de realizar cambios en el gabinete ministerial del Gobierno de Gustavo Petro.

¿Cree que son necesarios nuevos cambios en el equipo de gobierno del presidente Petro?

Sí: 75,3%

No: 12,7%

No sabe / no responde: 12,1%

¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país?

Aprueba: 30,0%

Desaprueba: 61,9%

No sabe / no responde: 8,2%

¿En su opinión el Gobierno actual está comprometido con la lucha contra la corrupción?

Sí: 31,9%

No: 57,2%

No sabe / no responde: 10,9%

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se endurezcan las sanciones a quienes superen ciertos niveles de ruido?

De acuerdo: 80,8%

Desacuerdo: 12,4%

No sabe / no responde: 6,8%

¿Considera que las expresiones y tono de las críticas del presidente Petro al Congreso y las Cortes son convenientes o inconvenientes?

Sí: 27,9%

No: 50,5%

No sabe / no responde: 21,5%

Ficha técnica

Fecha informe: diciembre 22, 2024

Medición: Opinómetro - SO51

No Informe: Inf23561

No Proyecto: Prj663/881

No Cuestionario: Qop23562/275

Tamaño de la muestra: 687 Encuestas.

Margen de error (precisión): Se observa un margen de error global estándar relativo de 3,7% (Expresado en términos relativos y no absolutos) para proporciones con fenómeno de ocurrencia de 50%.

Confiabilidad: Nivel de confianza del 95%.

Fecha de recolección: diciembre 18 a diciembre 21 de 2024

Nombre del proyecto: OPINÓMETRO COLOMBIA.

Firma encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO. Inscrita ante el Consejo Nacional Electoral “CNE”

Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

Persona natural o jurídica que la encomendó: La W Radio

Fuente de financiación: La W Radio.

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad.

Universo poblacional: Población colombiana en cabeceras municipales en las regiones (Central, Caribe, Oriental, Pacífica y Bogotá (considerada región por su tamaño).

Universo geográfico:

● Bogotá: Considerada como una región por su tamaño poblacional.

● Región Caribe: Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Valledupar.

● Región Central: Armenia, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira.

● Región Oriental: Bucaramanga, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Girón, Soacha, Villavicencio.

● Región Pacífica: Cali, Palmira, Pasto, Popayán y Roldanillo.