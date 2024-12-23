Cuando yo fui alcalde de Medellín no había bases paramilitares en La Escombrera: Fajardo

El reciente hallazgo de los primeros restos humanos en La Escombrera de Medellín por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), tras años de búsqueda durante el conflicto armado vivido entre 2001 y 2004 en el sector de la Comuna 13, avivó los señalamientos de posibles colaboraciones u omisión de estos hechos por parte de administraciones pasadas.

Este fue el caso del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien en una de sus publicaciones en X sobre la Operación Orión en 2002 —considerada la mayor acción militar realizada en área urbana en Colombia— relacionó a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, con la alcaldía de Sergio Fajardo y la presidencia de Álvaro Uribe Vélez:

“Pablo Escobar fue reemplazado por “Don Berna”. Se estrechó la alianza entre los grupos criminales y las autoridades. Coordinaron juntos la operación Orión, y la “Don Bernabilidad” un pacto criminal en la era de Fajardo Alcalde y Uribe Presidente que le entregó el control de la ciudad a “Don Berna” a cambio de que este controlara el número de homicidios en la ciudad”.

Fajardo salió al paso rechazando las acusaciones de Quintero, a quien además calificó como el representante de “la viveza, la trampa y la mentira, alumno preferido de Luis Pérez”. En su defensa, el excandidato presidencial recordó que, la Operación Orión ocurrió octubre en 2002 cuando el alcalde de Medellín era Luis Pérez, “mentor de Daniel Quintero”.

Después de este episodio que dejó tras de sí una nueva estela de violencia del conflicto armado, en 2003, mencionó que el gobierno de Uribe inició negociaciones con los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para desmovilizar a sus combatientes. Según Fajardo, la primera desmovilización fue por parte del Bloque Cacique Nutibara, liderado por ‘Don Berna’”. En esta negociación participó el entonces alcalde Pérez, quien firmó un compromiso a nombre de la alcaldía de Medellín.

En ese sentido, Fajardo aclaró que, “868 personas se desmovilizaron antes de finalizar el año y nosotros, que empezamos en el año 2004, teníamos que recibir a todas esas personas, entonces, yo no hice un acuerdo con nadie. Nosotros respetamos el acuerdo que firmó el Gobierno Nacional y la alcaldía de Medellín había firmado un plan para reinsertar y nosotros seguimos un proceso de reinserción que organizamos bien. No hay una sola persona que pueda afirmar en algún momento que yo o nuestra administración hicimos algún acuerdo con nadie porque el acuerdo ya estaba hecho”.

Para Fajardo, las acusaciones de Quintero solo buscan tratar de encubrir lo que fue un “proceso de reinserción exitoso” con todas las dificultades que conlleva negociar con personas que entran al proceso y después continúan delinquiendo, “nosotros lo hicimos ocupando los espacios donde estaban esos grupos paramilitares, un proceso que educaba a esos que se iban a reinsertar con programas de educación y programas de emprendimiento. Un montón de cosas hicimos nosotros para hacer una reinserción efectiva, que fue bastante exitosa en medio de todas las dificultades que tiene un proceso de esa naturaleza”.

“Cuando yo fui alcalde de Medellín allá no había bases paramilitares”

Sobre el descubrimiento en La Escombrera, la que se considera la fosa común urbana más grande del país, Fajardo manifestó que el trabajo de la JEP y de UDBPD merece todo el reconocimiento para lograr la verdad, justicia, reparación y no repetición en la historia del conflicto colombiano.

Agregó que, durante su administración no tuvo conocimiento de bases paramilitares en este sector que abarca varias de las colinas que rodean la Comuna 13: “Nosotros hemos estado comprometidos en todos los procesos de paz, pueden preguntarle a Teresita Gaviria de las Madres de la Plaza de la Candelaria, nosotros hemos atendido un montón de discusiones de circunstancias en todos los espacios. En la Comuna 13 nosotros hicimos y dejamos empezado el proyecto urbano integral que después continuó las administraciones de Alonso Salazar, entonces, todo el tiempo le hemos puesto atención a los reclamos de las personas más desfavorecidas, con ellas trabajamos e hicimos el Presupuesto Participativo, hicimos todo lo que estaba bajo nuestra responsabilidad y como alcalde yo siempre he respetuoso con las víctimas”.

En la misma línea, el exmandatario local reiteró que, cuando ingresó a la Alcaldía de Medellín y ya estaba firmado el proceso de negociación con las Autodefensas de Colombia, no había bases paramilitares en La Escombrera, “nosotros empezamos a hacer el proceso de reinserción que significaba algo muy complejo. Una reinserción como nos tocó a nosotros, arranque con 868 el 1 de enero sin financiación y sin programa. Empezamos a diseñarlo con el comandante general de la Policía a quien recuerdo muy bien, el general Rubén Carrillo, con quien trabajamos todos los días, nosotros íbamos ocupando los espacios e íbamos avanzando en exigir a todos los que habían firmado para que se salieran”.

Por último, Fajardo señaló que no le cabe la menor duda que Quintero comenzó su campaña presidencial de 2026 centrada en atacarlo, “es que él es vivo, es inteligente, o sea, para nada es un tonto, sabe cómo engañar, hacer trampa, la corrupción la lleva por todas partes. El daño que le hizo la ciudad de Medellín, averigüe qué pasó con Metroparques, qué pasó con el programa Buen Comienzo, qué pasó con el lote de Aguas Vivas. Es de una viveza, pero esa es la viveza que destruye, la viveza de la corrupción”.

